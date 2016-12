Piden un centro adecuado para los adultos con discapacidad

En Marea instó ayer a la Consellería de Política Social a atender las necesidades de todas las personas con diversidad funcional de la provincia, construyendo un centro público de atención especializada con las plazas y condiciones que demanda la plataforma Procapd. La diputada Paula Vázquez Verao criticó la discriminación de Ourense, la única de las cuatro provincias gallegas sin un equipamiento de estas características.

En esta línea, la formación recordó que, por el momento, el único proyecto que está sobre la mesa, no satisface a los futuros usuarios, que entienden que las 18 plazas residenciales de la primera fase no son suficientes, así como la intención de realizar un centro ocupacional no cumple con las necesidades de personas con discapacidad física, parálisis cerebral o daño cerebral.