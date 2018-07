Piden informe de las modificaciones urbanísticas entre 1997 y el año 2003

Dentro del proceso que se está siguiendo en la Audiencia provincial por el caso del 10% de aprovechamiento urbanístico y supuesto trato de favor a promotores urbanísticos durante el gobierno de Manuel Cabezas, y en el que está implicado toda su junta de gobierno del 2003, el procurador Ramón Montero ha solicitado, en representación del ex alcalde popular, la práctica de diligencias de investigación en torno a la exigencia del 10% de aprovechamiento urbanístico en diversas unidades de ejecución entre los años 1997 y 2003 por parte del propio gobierno municipal. Según señala en el escrito de solicitud, se reclama un informe a los servicios de Urbanismo del Concello para que expliquen las razones que llevaron a que se exigiera ese 10% en cuatro zonas y el ámbito de suelo de As Burgas y no en el resto de unidades de ejecución.

Solicita, igualmente, del Concello de Ourense testimonio de los expedientes administrativos relativos a cinco unidades de ejecución urbanística. La última de ellas, referida al ámbito de suelo de As Burgas, que fue objeto de una modificación de plan denominada "modificación del Plan Xeral de Ordenación Urbana para implantación de un equipamiento termal en forma de hotel balneario".

Testifical

En el escrito, el procurador reclama también la testifical de Julio Adán García, que fue arquitecto técnico del Concello de Ourense en el periodo en que se produjeron los hechos investigados, durante el periodo de Cabezas como alcalde del Concello de la ciudad.