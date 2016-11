Piden mejoras en el futuro centro para personas con discapacidad

La "Plataforma pro centro de atención a personas con discapacidad" (ProCapd) de Ourense, que lucha por la creación de un centro que garantice las necesidades educativas de las personas con discapacidad mayores de 21 años, rechaza la propuesta de la Consellería de Política Social, que contempla convertir la antigua Escuela Hogar de Mariñamansa en un centro ocupacional sin asegurar la gestión pública del mismo.

"Non é o idóneo para os nosos rapaces. O que farían é traballar con eles para que se poidan insertar na vida laboral pero os nosos nenos teñen unha discapacidade moi importante. A metade deles non falan e non se poden mover sen axuda", indicó Elena Domínguez, portavoz de la plataforma junto con Pedro Rodríguez. "O que necesitan é un centro terapéutico, unha residencia e centro de día. Queremos plazas de respiro familiar", puntualizó Domínguez.

Afirman estar "indignados" y, como muestra de ello, se concentraron delante de la Xefatura Territorial de la Xunta y presentaron un escrito dirigido al jefe de la cartera gallega de Política Social, José Manuel Rey Varela. "Queremos que nos contesten para saber cal é o erro e porqué fixeron un proxecto ocupacional".

La gestión pública del centro, pilar fundamental para el colectivo, tampoco está asegurada, según las familias. "Está recollida a medias. Por exemplo, non ten unha cociña. Non sabemos si na memoria do proxecto está contemplado un convenio con Educación para que a cociña do colexio de Mariñamansa poida ser utilizada polo centro", indicó Domínquez, en contra de un servicio de catering.

En cuanto a las plazas, el proyecto contempla 30 plazas de día y 18 residenciales. "Nós pedimos, e xa lle dixemos que non temos presa, que na primeira fase figure un centro de día e, na segunda, as prazas residenciais", indican. "O ideal sería equiparar as prazas ao igual que nos outros centros, que rondan entre os 80 e 100".

La preocupación de las familias ahora es que el proyecto salga adelante. "Xa está entregado, en fase de supervisión polos técnicos da Xunta polo que si o aproban, licitarán a obra e nós imos ter que calar".