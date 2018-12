Piden repetir las primarias de En Marea "con todas las garantías"

El miembro crítico de la Comisión de Garantías de En Marea, Manuel Nogueira, ha reclamado hoy que se vuelva a repetir el proceso de primarias, que se saldó con la victoria de la candidatura encabezada por Luís Villares, "con todas las garantías" al entender que hubo numerosas irregularidades en un proceso, que no reconoce.

Nogueira ha hecho esta afirmación en una rueda de prensa celebrada en Ourense, en la que pormenorizó en el contenido de la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción número tres de la ciudad ourensana en la que pide que se "depuren responsabilidades" sobre un proceso que, a su parecer, puede ser "ilegal", ya que no cuenta con una empresa que auditase los resultados que dieron como ganador al candidato Luís Villares.

El integrante de O Carballiño -que no reconoce los resultados pese a que se ha definido como "neutral" en este proceso- ha acusado a la coordinadora presidida por Villares "de mentir" al decir que se iba a contratar a un órgano externo que controlase todo el procedimiento por lo que entiende que el proceso puede ser "ilegal al ir en contra de los acuerdos plenarios".

En esta línea ha acusado a la coordinadora de "usurpar" funciones propias del comité electoral al adoptar medidas "que no le competen" frente a un comité que fue "ninguneado, capado" y al que "no se le dieron todas las atribuciones que tenía que tener" en una crítica directa a la gestión llevada a cabo por el propio Villares.

En el escrito, relata que la coordinadora del partido a través de un documento, informó el pasado 19 de noviembre a la Comisión de Garantías de que la asociación Openkratio estaba contratada para actuar como "autoridad independiente" para auditar el proceso de votaciones.

​​Acusados de "suplantar"

La Comisión de Garantías levantó el reparo de la suspensión de las elecciones el día 19 de diciembre, por mayoría pero con el voto en contra de Nogueira, que entendía que existía "poca transparencia" en el proceso de forma que tanto el órgano del que formaba parte como la coordinadora se estaban "extralimitando" en sus funciones.



Nogueira ha acusado a la coordinadora presidida por Villares de "suplantar" al comité electoral de sus funciones en un proceso que estuvo marcado por "brechas de seguridad" por parte de personas que cree que no tendrían que haber accedido al censo.



Por este motivo, ha reclamado que "decaiga" todo el proceso que dio la victoria a Villaers al entender que "no contó con garantías" suficientes ya que las votaciones "no tuvieron supervisión ni control".



El proceso de primarias "no se debería haber llevado a cabo porque no había ningún órgano externo que controlase el procedimiento", ha sostenido este integrante, quien ha denunciado las "irregularidades" habidas en el proceso junto con la "falta de información.

​Consello das Mareas

Preguntado por lo que sucederá en el Consello das Mareas, máximo órgano de dirección entre plenarios de En Marea, que podría constituirse este sábado pese a que los críticos no reconocen los resultados, ha advertido de que "cada uno es responsable de sus actos".



"Para mí no debería constituirse, ni unos ni otros, en base a unos resultados viciados", ha zanjado este integrante, quien no descarta un riesgo de ruptura dentro de la formación.



De hecho, no se descarta que los integrantes de la candidatura crítica `Entre Todas` no acudan a la constitución del Consello, ya que el sector crítico continúa sin reconocer el resultado de las primarias.



Respecto a este último punto, ha acusado a la dirección oficial de En Marea de pretender un "partido a la vieja usanza" y ha abogado por la necesidad de "limpiar el proyecto y que todos los actores participen en él".



"Lo que no pueden hacer es en vez de limpiar, cerrar la casa, el proyecto tiene que luchar por los intereses de los gallegos y no defender grupos de poder", ha concluido.