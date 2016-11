Pilar López-Guerrero: ‘Hai que avanzar na reforma da quenda de oficio'

Rajoy debe "afrontar ese gran pacto sobre a Xustiza, recollendo as reflexións dos operadores xurídicos e dotando de medios materiais e humáns". Porque -recuerda- una justicia "lenta e sen medios non é boa". En cuanto a la Xunta, considera que hay que afrontar "a reforma do baremo da xustiza gratuita e da quenda de oficio, completando os conceptos de actuacións e actualizando as retibucións".