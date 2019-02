Tres pilares culturales miran al futuro tras dos décadas en el limbo del BOE

Veintiocho. Son los años que, respectivamente, suman al frente del Arquivo provincial, Museo Arqueolóxico y Biblioteca Pública Pablo Sánchez Ferro (desde 2006), Xulio Rodríguez (2010) y Rosa Díaz Naya (2013). A unos meses más -29 años- asciende ya a estas alturas el retraso global acumulado en las obras de estas tres banderas de la cultura pública de Ourense -de titularidad estatal y gestión autonómica-, convertidas a su pesar en un emblema del debe de las administraciones con Ourense. Ahora, en 2019, parece que empiezan a ver la luz. El complejo de San Francisco, que albergará a Biblioteca y Arquivo, está pendiente de ser amueblado y hace unos días se licitó la reforma del Arqueolóxico. "Es mejor no mirar para atrás, sino hacia adelante y analizar la situación", lanza Xulio Rodríguez mientras revuelve su cortado. Él dirige desde hace nueve años un museo que cerró en febrero de 2002 con previsión de reabrir un año más tarde. Tras una serie de catástroficas desdichas que incluye un proyecto de reforma irrealizable, si todo va bien el viejo palacio episcopal podrá reabrir sus puertas en 2022. Serán dos décadas sin exponer. ¿Dos décadas de director en el exilio? "No. Es algo que siempre intenté recalcar. El hecho de que el edificio principal esté cerrado es un hándicap grave, pero no estoy en el exilio porque el museo sigue presente y sigue cumplando funciones. ¿Qué es lo que pasa? Que la función del museo que más se ve es la expositiva. No es el exilio, sino que la parte más paradigmática no se puede hacer".

"Dos generaciones de ourensanos no conocen el Arqueolóxico... a gente que tiene 20, 21 años, le suena a chino. Qué triste es esto", interviene Pablo Sánchez Ferro. Dirige el Arquivo provincial, fundado por su abuelo Xesús Ferro Couselo, y que bien poco ha cambiado desde los tiempos de uno de los patriarcas de la cultura gallega del siglo XX. El futuro de esta institución y de la Biblioteca Pública va ligado a la renovación de San Francisco. Un ambicioso proyecto de 20.000 metros cuadrados de equipamientos y zonas verdes activado en 1999 y que debería haber estado finiquitado en 2006. Trece años después y con litigios mediante, parece que hay luz verde. "En el 86 ya estaban hablando de esto", recuerda Sánchez Ferro. "Lo importante es que ahora, en un plazo no muy largo, deberíamos estar los tres (Biblioteca, Arquivo y Museo) operativos. Lo que debería haber pasado hace ya mucho tiempo -interviene Rosa Díaz Naya-. ¿Abrir en Abril? Imposible. Estaría encantada de hacer traslado en julio, agosto y septiembre y abrir en octubre. Eso es lo que me gustaría, no sé si será posible"

¿Importa la cultura a la política más allá de arma arrojadiza? Risas en la mesa del Trampitán. "No vamos a entrar en eso", regatea Sánchez Ferro. ¿Es una prioridad? "Las prioridades son muy relativas -continúa el director del Arquivo-. Qué mejor que tener tres instituciones como estas tres activas. Y el Arquivo es muy importante, pero tener así el Museo... lo llevo diciendo mucho tiempo. Es brutal. O la Biblioteca, que no tiene condiciones óptimas". Responde Rosa: "Todos queremos mucho a este edificio, pero tiene unas carencias importantes...eso sí, la Biblioteca tiene una salud buenísima a pesar de todo".

Profundiza Xulio Rodríguez: "Hay que tener en cuenta también que son obras muy complejas. La del Museo no solo la cuestión económica -casi 13 millones- sino la complejidad". Sánchez Ferro elogia: "Vais a musealizar el edificio". Díaz Naya: "Qué importante es eso.. como pasa con el Arquivo. Es interesantísimo poder recuperar para la ciudad el viejo convento de San Francisco". Xulio Rodríguez: "Todavía no lo vi reformado". Pablo: "¡Ya verás cuándo lo veas!".

Arqueolóxico

"Esto va a quedar impresionante", salta Xulio Rodríguez ya dentro del Museo Arqueolóxico, mientras señala una de sus salas. "Aquí se creará un espacio románico tal cual era el edificio en su origen". Pablo Sánchez Ferro: "Espectacular". Rosa Díaz Naya: "Es una maravilla poder recuperar esto". Continúa el director del Arqueolóxico: "La lucha que tuve fue no convertir a este edificio (datado del siglo XII) en un museo en sí mismo. Yo quería, a la vez, buscar metros cuadrados para el resto de servicios". "Es impresionante", exclama la directora de la Biblioteca Pública mientras observa uno de los techos. "Edificios como este en España solo hay otro -recuerda Xulio-. Románico hay mucho religioso, pero civil... aquí tienes el palacio románico completo, con añadidos góticos, renanentistas, barrocos... empiezas con restos del Alto Imperio y enlazas con la actualidad". "Será un valor añadido muy importante para Ourense", analiza el director del Arquivo. Completa Xulio Rodríguez: "La gente viene de As Burgas, pasa por la Praza Maior y acaba aquí. Tal y como van las cosas, Ourense puede convertirse en un polo de atracción turística muy importante. Con el AVE quedaremos a dos horas y 15 minutos de Madrid. Tenemos el termalismo...". "Y la Ribeira Sacra", interviene Rosa. "Y el patrimonio", añade Xulio a la vez que cierra la puerta del Arqueolóxico y sale a la Praza Maior.

Biblioteca

"Nuestra vieja ubicación era mejor en cuanto a su situación en la ciudad, pero sin embargo en San Francisco tenemos más potencial", analiza Rosa Díaz Naya mientras encamina sus pasos hacia el complejo cultural. "Es cierto que ahora tenemos usuarios -madres y padres con hijos pequeños, personas mayores- que tienen reticencias al cambio...El reto que tenemos es hacer el espacio atractivo y convencer a la gente que suba. Y contar con la colaboración del Concello para que satisfaga las nuevas demandas de movilidad", señala la responsable de la Biblioteca.

En su día, uno de los arquitectores del actual proyecto -hubo uno anterior que terminó en rescisión de adjudicación y litigio en el Contencioso- comparó la intervención en San Francisco, por importancia para Ourense, con la Cidade da Cultura. "Lo que es evidente es que se crea un foco cultural muy atractivo -reflexiona Xulio Rodríguez mientras observa la fachada del viejo convento-. Auditorio, Escuela de teatro, Conservatorio, Arquivo, Biblioteca...".

"¡Mirad qué puertas!¡Qué bonito!", apunta Pablo Sánchez Ferro ya en el interior del complejo. Rosa señala a la Biblioteca, de nueva planta, y va dando pistas: "En la parte de abajo va a estar Infantil y Juvenil. Los pusimos delante de las ventanas para que los niños que salgan de la Escuela de Música..." Xulio Rodríguez: "¡Para pescarlos!". Entre la Biblioteca y el Arquivo -que ocupa el viejo convento convertido posteriormente en cuartel- hay una zona verde. Sánchez Ferro: "Y menos mal que dejaron esta plaza así, había una idea para convertirlo en un espacio de conciertos…". Rosa: "Tendremos hasta terraza, para que la gente pueda sentarse ahí a leer, tomar un café, fumar... todo con luz y color, muy informal. Por dentro, los espacios tienen mucho margen. Hay rincones, le daremos encanto".

Arquivo

"Y esto es el depósito del Arquivo", apunta Pablo Sánchez Ferro a un edificio de nueva planta que complementa el espacio principal. "El Ministerio se gastará tres millones en amueblar todo el complejo". Cultura invertirá 40 millones de euros entre la Biblioteca, Arquivo y Arqueolóxico. Desde el Gobierno llegaron a destacar que Ourense era la ciudad con más inversión real en cultura en los PGE. "Esto me hace mucha gracia -salta Xulio Rodríguez-. ¿Mucha inversión en Ourense? Hombre, coincide en el tiempo, si echan las cuentas ahora... pero claro, ¿durante cuánto tiempo no han invertido nada?". Continúa Díaz Naya: "¿Y durante tiempo vamos a estar con estos equipamientos? La Biblioteca lleva cuarenta años igual". Y el Arquivo, desde 1964", completa Pablo, ya dentro de la futura sede de la institución que dirige. "Esto es un lujo, un palacio. Estuvo aquí el director del Archivo Nacional, y el tipo decía que era excepcional, una maravilla de espacios".

La directora de la Biblioteca ya avanza que tiene asignado el uso a todos los nuevos espacios. ¿Y el Arquivo? "Primero quiero estrenar la 'casa' y ver si funciona lo que tengo en mente -responde Pablo-. Pero estoy dispuesto a abrir el Arquivo a otros usos, ceder salas de exposiciones. Esa es mi intención, que las sinergias fluyan. No patrimonializar, concebir los espacios como sociales útiles, abiertos, sin que se desvirtúe la identidad del Arquivo. Tengo ideas innovadoras, con cosas estilo Google incluso. Mirad los techos, por cierto..."

La mudanza y el nuevo uso de los viejos espacios

Arquivo y Biblioteca se enfrentarán en los próximos meses a un desafío notable. La mudanza. "Nadie hizo nunca nada semejante aquí en Galicia, es una historia del caray -lanza Pablo Sánchez Ferro- Tenemos pergaminos, movidas… no vale cualquiera para su traslado". Se interesa Rosa Díaz Naya: "Y no hubo ningún archivo qué…". Vuelve Pablo: "En la Xunta, no. En el Estado sí". "En la Biblioteca -recuerda Rosa- tenemos el pliego del traslado de la de Segovia, León…". Pablo: "Serán días muy agobiantes.Tenemos ejemplares únicos. Si se te pierde uno no hay reposición". Apunta Rosa: "Nosotros, 200.000 documentos de mudanza…".

"Oye, y los del Cineclube, ¿qué pasa con ellos?¿Quedarán abajo?", pregunta Xulio Rodríguez.

“El interés de la ciudad es ese -responde Rosa-.Ya nos gustaría que se viniesen para arriba, pero allí no hay una sala que se adapte”. Pendiente la vieja sede de la Biblioteca de nuevos usos -"tendrá muchos novios", señala Xulio-, el espacio del Arquivo se integrará en el Arqueolóxico. "Será una zona de servicios, bien aislados. Lo que es ahora el Museo será la parte expositiva y la zona nueva irá para exposiciones temporales", analiza Rodríguez.