Os pioneiros do cine dos 70, retratados por Xulio Gil

O Marcos Valcárcel xa expón nas súas paredes a mostra "O retrato maior do noso cine" do fotógrafo ourensán Xulio Gil e comisariada por Enrique Acuña. Os retratos de 33 actores e actrices galegos forman parte da programación paralela do OUFF, que fai "unha homenaxe visual aos pioneiros que se iniciaron no mundo do audiovisual galego na década dos 70, cando todo era moi precario", dixo Miguel Anxo Fernández. Gil asegurou que foi "un traballo de desgaste que mereceu a pena". n