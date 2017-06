As piscinas de Oira abrirán este sábado 10 de xuño

Os ourensáns poderán refrescarse, desde este sábado 10 de xuño, nas piscinas municipais de Oira. Logo dun investimento de 18.000 euros para o seu acondicionamento, as instalacións están aptas para a súa posta en marcha, segundo puideron comprobar esta mañá, in situ, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e o concelleiro de deportes, Mario Guede. Entre as novidades que poderán atopar os usuarios está a rampa de acceso á zona de praia fluvial desde o nivel superior para cumprir a normativa de accesibilidade.

"Non só se acondicionou a zona verde, abonándose todo o recinto desde a zona do merendeiro até as piscinas, senón que tamén houbo un rozado minucioso de todos os arbustos. Así mesmo, limpáronse os foxos das piscinas, substituíuse o gresite e realizouse un pintado das zonas comúns e dos vestiarios. No apartado mecánico, revisáronse todas as conexións eléctricas e de válvulas", informaron dende o Concello.