A pista Anexo de Os Remedios estrea nova imaxe

A cancha anexa do Pavillón dos Remedios acolle o primeiro partido oficial tras a súa reforma. As obras realizadas polo Concello de Ourense, cun investimento de 214.397,10 euros, e executadas pola empresa Mondo Ibérica S.A., dan unha nova imaxe as instalacións.

O pavimento combinado está composto por dúas capas de contrachapado de madeira, sobre as que se coloca unha superficie de caucho vulcanizado., homologado como FIBA Nivel-1. O sistemas susténtase sobre uns tacos elásticos que posibilitan un equilibrio perfecto entre o retorno da enerxía, a absorción de impactos, a deformación e os botes de balón.

Aproveitamento termal para climatización do pavillón

As gradas substituíronse por bancadas mecanizadas telescópicas equipadas con 515 asentos individuais, un modelo monobloque que conta cun deseño ergonómico pechado para evitar a acumulación de sucidade no interior.

As obras de acondicionamento do anexo dos Remedios completáronse coa renovación do sistema de calefacción baixo cuberta mediante aerotermos, utilizando de novo o calor residual da piscina climatizada anexa.