Plácido Álvarez (Muíños): “Sempre ofrecemos todas as facilidades"

Aunque la estadística refleje que su concello es el que tiene menos viviendas vacías, en términos porcentuales, el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, reconoce que la situación no es halagüeña, apuntando la existencia de un problema que se acrecienta.

"Como non me vai preocupar todo o que ten que ver co despoboamento? Se están deteriorando moitas vivendas, o que provoca tamén que se incrementen as denuncias dos veciños, con perigos evidentes por derrubamento e salubridade", asegura.

Con todo, para explicar la baja cifra de viviendas desocupadas respecto del total registrado en su municipio, el regidor asegura que "se ofrecen todas as facilidades para solicitar subvencións que permitan acometer rehabilitacións", añadiendo que la apuesta que han desarrollado para impulsar el complejo turístico de O Corgo anima a mucha gente a mantener sus viviendas en buen estado.

"Con isto, moita xuventude se anima a vir aquí en certas épocas", dice Plácido Álvarez, que se pone también deberes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

"Todos os núcleos deben ter servizos. Senón, a xente só se instalará na capitalidade, nos pobos é moito máis difícil, xa que a xente necesita cousas básicas para vivir", concluye el alcalde de este municipio de A Baixa Limia.