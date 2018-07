O plan de choque da campaña de desratización levarase a cabo no Casco Vello o vindeiro martes

O vindeiro martes, 24 de xullo, o plan de choque da campaña de desratización e desinsectación do Concello de Ourense terá lugar nas rúas da zona dos viños e Centro, dentro do calendario de actuacións fixado dende a Concellería de Medio Ambiente. Ademais desta zona, a empresa encargada do control de pragas achegaráse aos puntos nos que se teñan producido avisos.

O servizo de desratización e desinsectación atenderá de xeito preferente ás zonas onde se produciron avistamentos de animais. A continuación está previsto que continúen os seus traballos polas zonas delitimadas no programa de actuación marcado dende a Concellería de Medio Ambiente.

Neste caso, os técnicos da empresa realizarán un control polos sumidoiros e instalarán cebos e trampas mecánicas para proceder a súa captura e eliminación nas rúas: Santo Domingo, Paseo, Lepanto, Juan de Austria, a rúa da Paz, a rúa dos Fornos, Pizarro, a rúa Luna, Viriato, San Miguel e Pena Corneira

Na actualidade estanse a empregar estes dous sistemas (cebos e trampas mecánicas), que se colocan nos lugares do subsolo percorridos por estes animais sen que en ningún momento supoñan perigo algún para os cidadáns.

O veleno ten efecto ás 48 horas e tras a súa inxesta provoca que as ratas estean aturdidas, saían do subsolo e sexan menos rápidas, o que é un dos motivos de que se vexan máis roedores.

Ao longo deste mes, está en marcha unha campaña de choque, que consiste en duplicar as actuacións habituais de control con dúas intervencións semanais (martes e venres) nos parques, xardíns e rúas da cidade contempladas no plan anual de control de pragas, pero tamén en zonas onde se informou da presenza de roedores ou cascudas.

O martes da pasada semana, as actuacións de desratización e desinsección tiveron lugar nas rúas: Ervedelo, Castro Canseco, Regueiro, Pipileiras, Avenida Vistahermosa, Irmáns Risco, Victoria Kent, Adega, Padre Lonia, Orcellón, Alfonso X o Sabio, Barrio Covadonga, Marcelo Macías e rúa Godello

Ademais, producíronse traballos de desratización na rúa de Fátima, Poeta Manuel Antonio, Basilio Álvarez, Díaz de La Banda, Apolo; e de desinsectación nas rúas Pisón e Bierzo.

O venres, 20 de xullo, realizáronse traballos de desratización na Praza da Lexión e na súa contorna, a rúa Pero Meogo, Árias Páez, Praza Daniel González, rúa Ramón Puga, José Cornide, Avenida de Zamora, zona da estación de autobuses, rúa da Canle, Fonte dos Caños, Estrada de Seixalbo.