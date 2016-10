El plan de obras vecinal, pendiente de revisar el techo de gasto municipal

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, reiteró ayer su apoyo al plan de obras presentado por las federaciones vecinales Limiar y Miño, que contempla alrededor de 150 actuaciones presupuestadas en algo más de 18 millones de euros. Sin embargo, el regidor apuntó que todavía no hay una fecha decidida para llevar a pleno la modificación de crédito necesaria para acometer las obras, pendiente de que los técnicos municipales revisen el techo de gasto.

"Asumimos as demandas dos veciños, pero non se poden garantir tempos nin cuantías, hai que preparar o expediente e dependemos dos informes, tamén de Intervención, debemos cumplir co teito de gasto. Pero que teñan por seguro que o levaremos", destacó Jesús Vázquez.

Por otro lado, el alcalde ourensano contestó a las críticas del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Galicia, que señalaron el viernes que la oferta anunciada por el Concello de 13 nuevas plazas en la Policía Local era "inexacta". Vázquez insistió en que habrá 13 nuevas incorporaciones a la plantilla, "increméntadose o número actual". Además, indicó que se convocará la promoción interna.

Bajada del IBI

Jesús Vázquez cruzó reproches con Ourense en Común a raíz de la propuesta de bajada del IBI de un %, que no podrá ser llevada al próximo pleno, al estar abierto todavía el período de alegaciones.

El regidor culpó a OUeC de "que non poida entrar en vigor o ano que vén", indicando que tratarán de llevar el expediente al pleno de diciembre.

Por su parte, el portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez, calificó de "ataque democrático" el proceder del PP en los últimos días respecto a la propuesta de bajada de impuestos, criticando también a Democracia Ourensana por "non defender os dereitos dos grupos da oposición".