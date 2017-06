El plan de transporte pasa de etapa al acabar las alegaciones

El anteproyecto del Plan de Transporte de la Xunta entra en una nueva etapa tras la finalización de los 10 días de exposición pública en los que se pudieron realizar las alegaciones oportunas. Los concellos las han realizado a título particular o, en muchos casos, integrándose para reclamar conjuntamente con municipios limítrofes. Otros, como el Concello de Ribadavia, decidió no alegar "porque ten que haber un cambio de modelo", según dijo el alcalde, Ignacio Gómez.

El Concello de Barbadas pide que los buses lleguen al nuevo centro de salud y que el precio de los billetes se adapte "á realidade". El teniente de alcalde, Xosé Manuel Fírvida, ve un "agravio" que los vecinos tengan que pagar 1,40 euros, el precio único de la Xunta. "Movemos a máis e 140.000 persoas ao ano e entran 34 buses diarios no concello. Con isto queren que sexamos os que sosteñan todas as liñas, pero hai que ter en conta a especificidades", destaca.

En Valdeorras, concellos y Asociación de Empresarios de la comarca, piden que el nuevo mapa articule una línea regular que conecte todos los concellos con A Gudiña, de forma que los vecinos puedan tener acceso al AVE. En A Rúa piden también el cambio de los horarios en la conexión con O Barco, y que no solo se tenga en cuenta la ruta escolar en las parroquias. "Só temos tres núcleos do rural pero en dous deles non hai escolares e quedan incomunicados", asegura la alcaldesa, María González Albert.

En la comarca de O Carballiño, los socialistas presentaron alegaciones. Francisco Fraga, portavoz provincial del PSOE, asegura que han pedido cambios "porque non se falou coa cidadanía" y señala que el plan "non é rigoroso". El alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, pide que la Xunta "amplíe o prazo de exposición para adecuar o plan ás necesidades" y señala que "hai que relacionar a mobilidade por estrada co plan ferroviario".

En la mancomunidad de Santa Águeda, que componen A Peroxa, Coles, Amoeiro y Vilamarín, han realizado una alegación conjunta que, según el alcalde de A Peroxa, Manuel Seoane, "aforrará cartos e tempo a todos". Las líneas diseñadas implican viajes a la capital de más de una hora; por tanto, estos concellos solicitan línea directa desde la cabecera del concello a Ourense, que tardaría media hora, combinado con un transporte bajo demanda que podría solicitar cualquier vecino. "Así os veciños dos núcleos serían trasladados en microbús ou en taxi á cabeza do concello cando tiveran que viaxar". El alcalde de Coles, Manuel Rodríguez, cree que este sistema "abarata" costes, ante un plan actual que ve "obsoleto".

En el sur , también hay alegaciones, como en Oímbra, que pierde la línea principal que une las parroquias con la capital. "Cremos que se trata dun erro, porque para nós é irrenunciable que a xente das aldeas poida ter transporte á capital. Fóra diso, é positivo integrar o transporte escolar", asegura Villarino.

ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE LA CONSELLERÍA

La Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Ourense aseguró ayer que ha prestado asesoramiento individualizado a los alcaldes y empresarios de la provincia sobre los 15 nuevos contratos de transporte de viajeros, durante el periodo de diez días en el que ha estado a exposición pública."Recibiuse a todos os interesados que o solicitaron", manifestaron ayer desde la Xunta.

Durante esta semana, los responsables de la Xefatura Territorial recibieron a múltiples representantes de concellos y de empresas de transporte para aclarar las dudas surgidas tras la presentación del anteproyecto del transporte regular de viajeros y también se dio orientación sobre cómo presentar las alegaciones pertinentes.

El plazo para hacerlas llegar acabó ayer y ahora la Consellería de Infraestruturas e Vivenda las estudiará para, a lo largo del mes de junio, dar paso a la aprobación de los proyectos definitivos e iniciar su contratación de cara a que el próximo mes de agosto estén en marcha los nuevos servicios.