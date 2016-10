Cinco planes para un festivo lluvioso

The Roomsounds en el Café Cultural Auriense, 21:30h (precio de la entrada 10 euros)

Aprovechando su gira por España, el grupo estadounidense The Roomsounds procedente de Dallas, hace un alto en Ourense para ofrecernos su directo. Su música te gustará si te gustan viejas estrellas como Tom Petty, y fundamentalmente el folk rock americano de finales de los sesenta y principios de los sesenta. Si no los conoces te recomendamos que acudas a verlos porque no defraudarán.

Continua el Festival Internacional de Teatro de Ouense en el Auditorio Municipal, 20:30h

En esta ocasión nos trae a la compañía gallega "Chévere", con su obra "As fillas bravas". Una función que trata temas como la sexualidad, las relaciones, la violencia o la toma de poder de la mujer; todo ello acompañado de canciones sobre su vida, problemas, cotidaneidad.... El precio de la entrada es de ocho euros, cuatro euros con tarifa reducida.

Espacio de debate en la Biblioteca Pública de Ourense, con entrada libre a las 19:30h

Una buena ocasión para debatir sobre la actualidad, temas de índole filosófico y contrastar ideas con otros vecinos de la ciudad.

Para los más pequeños, hoy toca la función "Un Sueño Naranja" en la fundación Vicente Risco de Allariz

Una obra de títeres que mezcla la música y la danza a cargo de Livier Cruz, será a las 17:30 y con un precio de los tres a los cinco euros.

Yomelomontosolo, en la bocatería Km 0, entrada gratuíta a las 20:30h

Con motivo del primer aniversario del establecimiento, organizan un concierto del mítico cantautor ourensano, que siempre nos tiene acostumbrados a muchas risas con clásicos como "Cómeme todo".