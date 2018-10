La plataforma "Ourense Mellor" pide a la izquierda unir fuerzas para "una candidatura potente"

Un nuevo actor emerge en la intensa etapa electoral que se avecina hasta el 26 de mayo de 2019, cuando se celebrarán las elecciones locales. Se trata de la denominada plataforma ciudadana "Ourense Mellor", promovida por caras conocidas en la ciudad como el exlíder sindical Etelvino Blanco, que tuvo especial protagonismo este miércoles en la presentación; el exsenador José Manuel Pérez Bouza; o el exteniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal.

Tras la lectura de un manifiesto que repartirán entre los vecinos para sumar adhesiones y palpar el sentir de la ciudadanía, Etelvino Blanco, que no llegó a descartar totalmente la posibilidad de encabezar una hipotética candidatura aunque indicó en todo momento que "son un máis ó que o corpo non lle permite manterse ó marxe", comentó que "Ourense Mellor non ten a función de ser unha lista electoral", sino que quiere aglutinar el sentir de la izquierda, "unha confluencia de todos para unha candidatura forte que aspire a gobernar, non a entrar".

En esta línea, el exlíder de la CIG pide a los partidos de la izquierda "non mirarse o ombligo e sentar nunha mesa, sen liñas vermellas porque o básico non son as siglas" para intentar llegar al gobierno de la ciudad.

"Hai que pensar se o que se quere é un postiño ou botar ó PP do goberno, sería un grave erro ir a intentar sacar tallada", dijo Blanco, que entiende que "presentarse para uns votos sería suicidarse".

La plataforma fue muy dura con la gestión del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez. "Era impensable chegar á situación na que está Ourense, é calamitoso", señalaron.