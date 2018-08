La playa de la Antena, sin aviso de “no hay socorrista"

El Concello de la ciudad y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil aún no pusieron en marcha ninguna de las medidas que anunciaron tras la muerte el pasado día 25 del joven, de 20 años, con domicilio en Oporto-Portugal, aunque natural de Angola, cuando se bañaba en el río Miño, a la altura del Puente Romano. La entidad local se comprometió a instalar un cartel para informar a los bañistas de "no hay socorrista" en la playa fluvial de la Antena, el único punto autorizado para el baño en el tramo del río a su paso por la ciudad. A día de hoy, el cartel aún no fue instalado pese a los múltiples bañistas que acuden a la zona a causa de las elevadas temperaturas.

En el Concello, recuerda que para colocarlas señales hay que pedir permiso a la Hidrográfica y en la actualidad se está tramitando la solicitud. La falta de socorrista en este espacio originó debate el pasado martes en la junta de área del Concello en la que se acordó estudiar la posibilidad de dotar de un socorrista (la actual legislación permite que no lo haya) en la playa de la Antena.

Por su parte, la Hidrográfica tampoco colocó ningún tipo de señal para advertir de la peligrosidad que ofrece el río a la altura del Puente Romano, donde fue colocado un cartel en el año 2013, pero terminó siendo retirado por instrucciones de la Consellería de Cultura al afectar al entorno del monumento.

El lugar en que se ahogó el joven angoleño se bañaban en la tarde de ayer varias personas al tiempo que otras tomaban el sol. Protección Civil recorre el río con una zódiac para detectar posibles incidencias en el agua.