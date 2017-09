El pleno de la Diputación aprueba los Presupuestos de 2018

La Diputación de Ourense aprobó esta mañana en pleno ordinario los Presupuestos de 2018, convirtiéndose así en la primera institución en hacerlo. No salió adelante la moción conjunta de PSOE Y BNG para crear un "plan único" de reparto de fondos, que apoyó en el pleno Democracia Ourensana.

Plácido Álvarez, portavoz popular, criticó que la oposición presentase sus enmiendas "a dous días do pleno". Calificó el plan alternativo como "pouco rigoroso" y un "exercicio de funambulismo político", ya que retiraría apoyo al Inorde o el Instituto do Campo. Defendió los nuevos Orzamentos, que conseguirán la "débeda cero", de la que se "beneficiarán no futuro os ourensáns" y que doblan la cantidad del plan de empleabilidad por concello. "Cada municipo recibe un mínimo de 85.000 euros", dijo Álvarez, tras resaltar la rapidez del ente provincial para presentar las cuentas. "Isto é planificar e non improvisar", manifestó.

El portavoz socialista, Francisco Fraga, dijo que los presupuestos "non son útiles" y defendió la enmienda presentada como un "plan modesto pero posible". Fraga recordó a Álvarez que "fixemos aportacións pleno a pleno" y que falta "vontade política" para hacer un "reparto obxectivo".

El portavoz de DO, Gonzalo Jácome, cree que los presupuestos son de "ficción" y criticó la obtención de deuda cero " a costa de no gastar en la provincia".

El portavoz del BNG, Ramiro Rodríguez, aseguró que los Orzamentos son un "calco dos do ano pasado" y criticó la reducción de las cantidades destinadas al Plan de Cooperación. "Son un cortalume ás políticas do PP", afirmó.