Pleno extraordinario de reproches en la Diputación

El grupo del PP en la Diputación frenó, como era previsible, las iniciativas planteadas por el PSOE en un pleno extraordinario para pedir, por un lado, la retirada de honores a cualquier cargo público condenado y, por otro, incidir en el cumplimiento del pacto antitransfuguismo, al entender los socialistas que los populares, aprovechando su posición de gobierno provincial, están seduciendo con ayudas y subvenciones a alcaldes de otras formaciones para sus listas del 26 de mayo.

"Chegou o momento de defender á institución, hai que desposuír de honras a todos aqueles que foron condenados", dijo la portavoz del PSOE, Elvira Lama en la primera de las mociones, entendiendo que la Diputación está perdiendo prestigio.

Mientras, el portavoz del PP, Plácido Álvarez, acusó a la socialista de "traer ó pleno espectáculos para facer demagoxia e oportunismo".

Con el telón de las próximas citas electorales de fondo, el pleno se volvió un acto más de precampaña, con acusaciones cruzadas entre los grupos, sin faltar también algún dardo de Elvira Lama a su excompañero Francisco Fraga, ahora diputado o adscrito y miembro del partido Espazo Común de Pachi Vázquez.

"Moléstalle que esta voceira lles saque as cores, xa que viviron dous anos cun portavoz que non lles metía en cintura", dijo Lama al PP. Mientras, Fraga, que pidió la palabra, ironizó con que "por fin os vexo metidos en cintura" y aprovechó para indicar que el debate en el pleno "non tiña que ser este, senón avaliar o plan de mandato".

En ambas mociones, PSOE y BNG votaron a favor, mientras que el PP lo hizo en contra y DO se abstuvo