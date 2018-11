"Podo asegurar que este OUFF terá máis espectadores que nos últimos anos"

Que pareza que vai saír correndo no retrato desta entrevista non é casualidade. Miguel Anxo Fernández anda rápido, coma calquera véspera dun coordinador artístico dun festival internacional de cine, pero con máis présa polas circunstancias xa coñecidas. "Facemos borrón e conta nova, non nos interesa o que se fixo nas edicións anteriores. Pero respectámolas", di. "Vai haber erros. Iso tiñámolo claro dende o principio", adianta.

Ía preguntarlle se o teñen todo atado, pero que erros prevén?

O milagre foi chegar en sete semanas. O obxectivo era que non desaparecera o festival e iso está conseguido. Sempre hai detalles de última hora. Apelamos á comprensión da sociedade ourensá. Conseguimos que Ourense non perda o que debe ser no futuro o festival internacional de cine de Galicia. Este é ano de transición.

Como levan as críticas?

En Galicia somos un país pequeno, de leiras. As leiras teñen marcos. Á xente non lle gusta que lle movan os marcos, pero non imos facelo, estamos para afincar ben os marcos. O festival de Ourense ten que ser así e vai ser así. Deixamos para 2019 cousas que non puidemos meter neste. As críticas se son construtivas, benvidas. En febreiro temos previsto unha avaliación para ver que se pode mellorar.

Xa no festival, abre “Mar de terra", o documental de Kepa Junkera sobre o Entroido. Declaración de intencións de “ourensanizar" o novo festival?

Si. Para nós foi moi boa noticia contar con el, é unha estrea mundial e un formato documental. E dase a feliz circunstancia de que o director e a temática son ourensáns, entón creo que fixemos pleno.

Non hai risco ou medo a mirar demasiado para dentro, para Ourense?

Na sección oficial temos películas de nove países. Este é un festival internacional, pero se queremos que sexa o festival de cine de Galicia tamén ten que ser o escaparate do audiovisual propio para fóra e, ao mesmo tempo, que a sociedade ourensá coñeza o que se fai fóra. Buscamos un equilibrio, a endogamia non é sá.

Cales son os puntos fortes da edición?

Estou particularmente satisfeito do concurso de curtas galegas e da experiencia das Fas Muvis que por motivos de presuposto se reduce a cinco equipos, esperamos que o ano que vén sexan o dobre. Estou contento de que o festival aporte dúas publicacións: o catálogo da exposición de Xulio Gil e a monografía de Xavier Bermúdez. Haberá catro presentacións de libros e da sección de cine feminino estou particularmente satisfeito. Firmaremos a declaración da Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales a favor da igualdade, como fixeron outros festivais. E do OUFF Escola, que xa vén de anos. E a novidade das series da TVG. Creo que incluso ao mellor ofrecemos demasiadas cousas, é unha programación sobrecargada pero queremos chegar a todos os sectores da sociedade ourensá.

A sobrecarga, un punto débil?

Nós o que queríamos demostrar é que a sociedade ourensá respalda o festival, porque o mantra que se estendeu fóra é que a sociedade ourensá vivía de costas ao festival, pero estamos convencidos de que non é así. Queremos seducir a todo o espectro da sociedade ourensá. Gustaríame destacar a colaboración dos voluntarios de A Farixa, que precisamente creo que son o futuro do festival. Queremos facer un modelo diferente, ser o festival de cine de Galicia, e o apoio da Deputación é fundamental porque sen el non se faría o festival.

Marcar liñas: galeguidade e xente nova. Como o farán?

Estamos nunha cidade que nace o cine coa xeración Nós. Nos anos 70, Ourense asistiu ao nacemento do cinema galego, a primeira curtametraxe en 35 mm en galego fíxoa o ourensán Eloy Lozano. Nos 80, no Carballiño puxemos as bases para o desenvolvemento do que hoxe é o audiovisual galego. No 95 nace o festival de Ourense. Neste momento ningunha cidade galega ten o noso argumentario para reivindicar ser o festival de cine de Galicia.

Como se decidiu o prezo das entradas?

Só hai duas seccións de pago: a oficial, por cuestión de bo gusto, e a de Ingmar Bergman. Catro e tres euros. Máis barato que o día do espectador. O resto de seccións pactáronse gratis cos autores ou promotores, para visibilización. Queremos meter no cine ao segmento de xente que hai tempo que non vai.

Cantos espectadores esperan?

Podo asegurar que imos ter máis espectadores que nas últimas edicións. Non damos estimacións, pero queremos que as salas estén como mínimo aforadas. Pedimos a complicidade da sociedade ourensá, que crean no seu festival e loiten por el.