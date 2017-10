La Policía ya contactó con 70 mujeres en busca de la que abandonó el bebé

La investigación que está llevando a cabo la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría para localizar a la madre que abandonó el pasado día 17 a su bebé en el contenedor de la rúa Río Bibei, en el barrio ourensano de O Vinteún, no arroja resultados positivos.

Durante los últimos 15 días, los investigadores recorrieron clínicas y hospitales de la provincia, en los que inspeccionaron los expedientes de hasta 70 mujeres embarazadas ante la posibilidad de que la madre del niño estuviera entre ellas, pero las pesquisas no han dado fruto. Los agentes no encontraron un solo dato que permitiese identificarla. Los policías continúan con la investigación, buscando pistas entre expedientes de mujeres embarazadas que pudieron ser descartados en un principio al no levantar ningún tipo de sospecha, dado que acudieron a todas las consultas durante el embarazo.

Los agentes están convencidos de que la mujer que abandonó el bebé en el contenedor –aún tenía el cordón umbilical colgando–, reside o tiene familiares, bien en la rúa Bibei o en las adyacentes, por lo que continúan apelando a la colaboración ciudadana por si alguien se percató de algo en las cercanías del contenedor. "Alguien tuvo que ver algo y lo puede estar ocultado para no meterse en problemas judiciales", aseguraron fuentes de la investigación. Los investigadores fundan estas últimas sospechas en que el niño fue hallado cuando aún no habían pasado muchos minutos desde que fuera depositado y abandonado en el contenedor. "Cuando lo encontraron eran las cuatro de la tarde de un domingo y a esa hora ya hay gente en la calle. Además, cerca del contenedor hay bancos para sentarse. Alguien tuvo que ver algo", insisten las mismas fuentes.

Los policías también recabaron datos entre los vecinos e incluso llegaron a investigar a personas que tienen problemas con las drogas o que están en riesgo de exclusión social por si la madre se encontraba o tenía alguna relación con ellos. Las pesquisas tampoco dieron fruto hasta el momento.

El bebé fue localizado por el indigente José Manuel Camiña cuando rebuscaba chatarra entre la basura que había en el contenedor. El hombre tampoco se escapa de la investigación, dado que tuvo que testificar ante los policías. El indigente alertó a dos vecinas que rescataron al niño, alertando a los servicios de Emergencia, que lo trasladaron al CHUO. La Xunta tiene su tutela, pero ya se lo entregó a una familia.