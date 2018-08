La Policía cree que en Ourense hay estafas sin denunciar "por vergüenza"

El departamento de Participación Ciudadana de la Comisaría de Ourense difundió este martes las estafas más comunes a través de internet para que la ciudadanía extreme precauciones a la hora de navegar por la red y no ser víctima de los estafadores. La Policía Nacional sospecha que los delincuentes cibernéticos estafaron a ourensanos, pero estos "no denunciaron por vergüenza" o porque se dieron cuenta a tiempo del engaño. Esto último impide que los agentes persigan a los delincuentes.

La estafa más frecuente,según la información facilitada por los agentes, son perpetradas a través del correo electrónico, que en los últimos meses detectaron empresas como Endesa, Movistar y varios bancos. Los delincuentes envían mensajes a la víctima informándole de que una de las facturas la había abonado dos veces por lo que la compañía les va a reembolsar el dinero a la cuenta, pero la operación debe ser "confirmada". Los estafadores envían un enlace en el que las víctimas deben entrar. Nada más hacerlo, acceden a una página falsa (similar a la de la compañía), en el que deben reflejar todos los datos. El objetivo es hacerse con la información de la tarjeta de crédito para retirar el dinero. Otra modalidad de estafa por correo electrónico son los mensajes por visitar páginas de pornografía. Los delincuentes cibernéticos chantajean a las víctimas haciéndose pasar por organismo oficiales que exigen que se les abone una cantidad de dinero para no dar a conocer los datos a la Policía o hacerlos públicos.

El último de los timos por mensajes es que sin saberlo, al abrir uno de ellos, puedes quedar subscrito a un servicio de entretenimiento en el que cobra 1,45 euros por cada mensaje.

La Policía Nacional alertaba ayer de las ya conocidas "cartas nigerianas", en las que los timadores captan a las víctimas informándoles de que van a recibir una herencia, premios de lotería o dinero de una inversión. El objetivo es que los destinatarios realicen un ingreso de dinero.

Los agentes también advierten de los estafas en las compras online, ofertas de trabajo que resultan ser falsas, mensajes con oportunidades de negocio, donaciones o ayudas falsas, timos en pisos de alquiler o relaciones amorosas.

Movimientos bancarios

La Policía aconseja tener instalado y activado un sistema antivirus en el ordenador, no abrir mensajes desconocidos y cuando se realicen compras en la red sospechar siempre de los productos que son muy baratos. También recomienda revisar constantemente los movimientos bancarios y ante cualquier movimiento extraño cancelar las tarjetas o cambiar las contraseñas y contactar directamente con los responsables de la entidad financiera. Tampoco se debe ingresar dinero por adelantado, pagar por una oferta de trabajo y compartir los datos personales con personas desconocidas.

Estafas

La Policía Nacional y Guardia Civil no detallaron el número de estafas perpetradas durante este año en la provincia, pero este tipo de delitos se incrementó de forma progresiva desde 2016. Una de las últimas denuncias la presentó un vecino de Pereiro por la adquisición de una escopeta de caza que no llegó a recibir. El vendedor, un vecino de Barcelona, no la tenía en su casa, pero la ofreció en la red, ilustrándola con fotografías de la de un convecino.

La Policía Nacional tiene una investigación abierta para esclarecer porque la mayoría de cargos de dinero a través de la red en cuentas bancarias sin consentimiento de sus titular, se realizan en su mayoría a través de un mismo banco.