La Policía Local informa de descontrol en las terrazas de Ourense

Ourense en Común se apoyó ayer en un informe de la Policía Local para alertar sobre la "ausente" política sobre veladores en el Concello de Ourense. Las inspecciones realizadas recogieron que del total de 2.109 veladores autorizados en las casi 350 terrazas con licencia, 521 incumplían las normativas legales de ocupación en la vía pública en el momento de realizar el informe, en febrero.

"Isto manifesta que é un despropósito que o equipo de desgoberno non sexa capaz de aprobar unha nova ordenanza que substitúa á do ano 97, pero a gravidade maior é non se implementen as normas que a actual ordenanza impón", apuntó ayer el concejal Miguel Doval.

Por todo esto, el edil urge al gobierno municipal a acelerar la negociación de la nueva normativa, que consideran "fundamental para a convivencia veciñal e hosteleira da cidade".

Según indicaba hace unos días la concejala de Comercio, Flora Moure, su intención era reactivar en las próximas semanas las conversaciones con los grupos políticos, aprovechando el trabajo realizado por la anterior responsable del área, Belén Iglesias.