A Policía Nacional celebrou seu día tras un ano "francamente malo"

O comisario xefe, Antonio Álvarez, durante o acto de 'Los Ángeles Custodios', recorda que foi un ano "francamente malo" para a comisaría de Ourense polo sucedido co roubo das armas. Dixo que estes acontecementos oscureceron os logros acadados pola Policía Nacional en Ourense, como o descenso do índice de criminalidade, que este ano baixou máis dun 2%. No referido a delitos contra a liberdade sexual, únicamente se contabilizou un caso que ademáis foi resolto.

Durante o acto, lembrou a Socorro e dixo que se segue traballando no caso intensamente. Explicou que foron erradicados catro puntos negros de venta de droga e que, de todas as mulleres agredidas incluidas no programa da Policía ningunha volveu ser agredida. Tamén quixo destacar o operativo que actuou no tiroteo no CHOU.