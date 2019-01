"Dos policías locales ya tendrían que estas en Ourense desde octubre"

El Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPME), mayoritario dentro de la Policía Local, lleva años alertando de un déficit en la plantilla de la ciudad. Francisco Cabello es uno de sus representantes en Ourense y aplaude la decisión del Concello de que sea la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) la que organice desde ahora los procesos de selección de agentes locales.

¿Qué opinión le merece el convenio que firmó el Concello de la ciudad delegando en la Xunta la selección de policías locales?

Estamos completamente de acuerdo, creo que ese es el camino a seguir porque va haber mucha más transparencia y esto es bueno para los procesos de selección. La Academia Galega de Seguridad Pública nos da credibilidad, damos como buena la cesión.

¿Y que el grupo de gobierno aún desconozca las plazas que va a convocar?

Solamente tiene que revisar la relación de puestos de trabajo, comprobar cómo está y a partir de ahí empezar a trabajar. Con revisar la RPT seguró que ya lo tiene claro, sabe el número de vacantes y cómo estamos. Además, debe pensar en las jubilaciones futuras, no descuidar la relación de puestos de trabajo.

¿Cree que en Concello está haciendo todo lo necesario para cubrir las plazas por jubilaciones anticipadas?

Realmente tengo que decir que no. La plantilla contempla 144 efectivos y hay 109, o sea, tenemos 35 vacantes desde hace años. Ahora mismo, 18 agentes están en edad de jubilarse. De los que quedan, el más joven tienen 31 años. Es verdad que están a punto de llegar nueve nuevos policías, pero creo que se deberían convocar muchas más plazas, porque el déficit es evidente desde hace años. Tengo que decir que estos momentos Tui y Ribadavia disfrutan de un policía cada uno que desde el pasado mes de octubre deberían estar patrullando en Ourense.

¿Por qué se produce esto?

No lo sé. Los dos agentes pidieron el traslado a Ourense dentro de un concurso por movilidad. No hay semana que no acudan al Concello a preguntar cuándo se incorporan pero hasta el momento no recibieron respuesta. Al final, tengo entendido que pueden empezar a trabajar el próximo día 1 de febrero.

¿Cree que no hay interés en tener una buena plantilla de Policía Local?

Lo que creo es que para las autoridades, si no hay policías en la calle no pasa nada. Si no se presta servicio municipal, los vecinos pronto protestan, pero con la Policía Local da igual. Cuando pasa algo, se manda una patrulla y ya está todo resuelto.

¿La falta de agentes provoca que ya se dejaran de prestar servicios de vigilancia?

Claro, ya no se están realizando controles preventivos para erradicar el consumo de droga y alcohol al volante. Se realizan controles en caso de un accidente o de forma puntual, pero los que había preventivos, sobre todo por las noches en diferentes puntos del casco urbano, no se están realizando.

¿Qué piden ustedes? ¿Cómo se soluciona la situación?

Pedimos que se escuche a los policías, dialogo y una organización mucho más moderna, porque estamos trabajando como en los años cincuenta. Pedimos adaptarnos al año 2018, porque, a día de hoy, la Policía Local de Ourense cubre los partes y realiza informes a bolígrafo. Entendemos que se pueden convocar más plazas por movilidad para cubrir vacantes.