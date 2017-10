La política ourensana, fiel reflejo del espectro estatal

Los representantes políticos de la provincia de Ourense son fieles a las reacciones que ha generado en el espectro estatal la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de declarar la independencia de Cataluña y, a continuación, dejarla en suspenso para tratar de abrir cauces de diálogo con el Gobierno Central.

Los políticos del PP consideran que el bloque soberanista ha quedado "retratado" y entienden que no es admisible estar fuera de la Constitución y de la legislación vigente. Por su parte, los socialistas ven lo sucedido como el desenlace lógico de "algo que no tenía sentido", pero animan al Ejecutivo de Mariano Rajoy a "afrontar el problema" que existe en Cataluña. Mientras, En Marea y BNG, valoran muy positivamente el posicionamiento de Puigdemont y entienden que ahora es el Gobierno español el que debe recoger el guante para buscar la forma de renovar "un modelo de Estado caduco".

El presidente de la Diputación y del PP ourensano, Manuel Baltar, es muy crítico con el máximo responsable de la Generalitat y lo sucedido en el Parlament. "Nos han proporcionado otro episodio de antidemocracia. La declaración de Puigdemont confirma su atentado contra la Constitución, un auténtico chantaje al Estado de Derecho. Aunque lo dijera con la boca pequeña, es una atrocidad y tiene que caer sobre él y sus secuaces todo el peso de la ley, algo ejemplificador", explica.

Para el alcalde de Ourense, el popular Jesús Vázquez, los "responsables de esta sinrazón han quedado retratados", entendiendo que está claro "que no va a haber ninguna república catalana, ni por encima de la Constitución ni del Estado de Derecho". Critica a los independentistas "su ansia por quedar fuera de la ley".

También dentro del PP, Rosendo Fernández, considera que lo sucedido "demuestra que no se entienden entre ellos", a los que reprocha "el mal incalculable que le están haciendo al pueblo catalán". Considera que la única alternativa es aplicar el artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones al Parlamento de Cataluña.

decisión lógica

En el PSOE, sus portavoces en el Concello de Ourense y la Diputación, José Ángel Vázquez Barquero y Francisco Fraga, respectivamente, apuntan que la inviabilidad de una declaración de independencia era lógica, aunque animan al Gobierno Central a escapar del inmovilismo y buscar vías de encuentro con Cataluña.

"La reflexión es la de Karl Marx, que prima la economía y cuando las empresas le dijeron no al proceso de independencia, no queda más remedio que plegarse, no hay salida porque no es viable. Sin embargo, no se puede esconder que en Cataluña hay un problema social y ahí debe entrar la gestión política", sostiene Barquero, que critica a Rajoy "por no haber sabido, o no haber querido, gestionar" la situación.

Mientras, Fraga recuerda que "en un mundo globalizado, non teñen sentido os procesos independentistas para illarse". Pese a todo, recuerda que la situación está encallada y que pechar os ollos non arregla nada", recriminando a Rajoy algunos de sus comportamientos durante los últimos años: "O presidente do Goberno nunca recoñeceu un problema do que igual foi parte".

Oportunidad

En Marea y BNG se desmarcan de la visión de PP y PSOE y coinciden en que Carles Puigdemont ha movido ficha y que el Gobierno de Mariano Rajoy se queda sin excusas para tender puentes.

El diputado de En Marea Davide Rodríguez, "respectuoso cos pasos dados polo Goberno catalán", destaca la xenerosidade" y pide al Estado "rematar co inmovilismo para pór fin a un modelo caduco". Valora que puede haber independentistas "defraudados", pero cree que "a pelota está no tellado" de Rajoy: "Que non se empeñe en tirar da forza".

Por su parte, el responsable local del BNG en Ourense, Luis Seara, cree que "é o momento de que o Estado colla a man tendida e abra un proceso de diálogo". Ve "só unha saída, que o pobo catalán poida expresarse en liberdade" para decidir su futuro. El nacionalista anima a los ciudadanos gallegos a convertirse en "voces e opinións" a favor de un proceso de diálogo y negociación.

Diálogo dentro de la ley

El presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, José Manuel Pérez Canal, reitera que la patronal ourensana es "partidaria siempre del diálogo", pero recuerda que ese proceso negociador "solo puede establecerse dentro de la Constitución y de la normativa vigente". n

Las opiniones:

Manuel Baltar: "Nos han proporcionado otro episodio de antidemocracia. Puigdemont confirma su atentado contra la Constitución y aunque lo dijera con la boca pequeña, es una atrocidad y tiene que caer todo el peso de la ley sobre él y sus secuaces"

Jesús Vázquez: "Los responsables de esta sinrazón han quedado retratados. Está claro que no va a haber ninguna república catalana. Su ansia por quedar fuera de la ley no arrastrará a los ciudadanos, ya que sin ley, nada garantiza la libertad"

José Ángel Vázquez Barquero: "Prima la economía y cuando las empresas le dijeron no al proceso de independencia, no queda más remedio que plegarse. No se puede esconder, sin embargo, que hay un problema social y ahí entra la gestión política"

Davide Rodríguez: "Son respectuoso cos pasos dados polo Goberno catalán, con moita xenerosidade. Agora o Estado ten que rematar co inmovilismo para pór fin a un modelo caduco, a pelota está no tellado de Rajoy, que non se empeñe en tirar da forza"

Luis Seara: "É o momento de que o Estado colla a man tendida e abra un proceso de diálogo porque só hai unha saída, que o pobo catalán poida expresarse en liberdade. Os galegos temos que dar voz a un proceso de negociación"