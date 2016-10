Políticas activas en el rural, una de las claves contra los incendios

Expertos en materia forestal celebraron ayer en el Auditorio Municipal de Ourense una mesa redonda en la que quedó patente la necesidad de consensuar políticas contra los incendios, que pasen entre otras cosas por promover la vida activa en el rural y luchar contra su abandono, facilitando la instalación de agricultores o ganaderos.



La jornada, organizada por el grupo parlamentario de la Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica y Alternativa Galega de Esquerda en Europa, reunió a cerca de un centenar de personas. Por la mañana, en la mesa redonda participaron la eurodiputada de AGE, Lidia Senra; la brasileña Bárbara Loureiro; el griego Kostas Siampanopoulos; el portugués Alfredo Campos y Xosé Santos, trabajador forestal de la Consellería de Medio Rural.



Senra instó a reflexionar sobre la situación de "abandono e as políticas agrarias que baleiran o rural", destacando que en aquellos lugares en los que la agricultura está viva, "é máis difícil que o lume prenda". Santos Otero alertó sobre las más de 17.600 hectáreas quemadas este verano. Loureiro explicó la situación de Brasil, donde en 2015 ardieron un millón de kilómetros cuadrados, explicando la importancia de llevar a cabo una educación ambiental. Intervino también un bombero forestal, Manuel Martínez, que explicó que el "drama de los incendios no es debido solo a cuatro pirómanos".



Por la tarde, se celebró otro coloquio, en el que el coordinador del área de montes del Sindicato Labrego Galego, Diego Sánchez, planteó la importancia de tomar medidas que "favorezan a diversificación de plantacións e unha ordenación do territorio que eviten o abandono do medio rural".