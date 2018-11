Ponga una mascota en su día a día

Compañeros del día a día, de los paseos, de las noches más largas y de los momentos más alegres. Convivir con una mascota cambia la vida, en todos los sentidos, tal y como explican estos 14 ourensanos.

Para muchos no resulta fácil simplificar en varias frases lo que significan sus animales, pero hacen el esfuerzo con cariño, gustosos de compartir su entrañable amistad. "Nos ha hecho redescubrir los paseos por Laias y Cachamuíña", dice el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, de su perro Polo. "Siento que los dos disfrutamos lo mismo de los momentos en la naturaleza", explica la bloguera Ana Feijoo de su golden Millán. "Hacemos rutas de senderismo y largos paseos por Ourense", señala David Monreal, entrenador del Campus Ourense de Rugby. Entre los que tienen perros, no falla: la convivencia pasa por salir a pasear y conocer, juntos, nuevos terrenos. "Non hai nada mellor que sentarse no sofá con él para recuperar a calma", señala la diputada del BNG en el Parlamento Gallego, Noa Presas, sobre su gato Zarpas. "A Luigi le encanta ver la tele y la música de Deep Purple", comenta el gerente del área sanitaria de Verín, Miguel Abad. Para los mininos, un plan más tranquilo. Y para Lusco, el conejo de la atleta Leticia Gil, algo parecido: "Tiene su propio sitio en el sofá".

Los ourensanos más conocidos y sus mascotas

Antonio Piña (Jefe de la Audiencia provincial: “Polo es como un hijo más"

Polo llegó a la familia de Antonio Piña, presidente de la Audiencia, hace tres años por la "insistencia" de su hijo Miguel. "Es como un hijo más, y el único que no protesta y está siempre de buen humor", bromea."Aporta una generosidad infinita, más de lo que pide", dice.

Miguel Abad (gerente del área sanitaria de Verín): En casa: Luckys, Boss y Luigi

En el hogar de Miguel Abad hay sitio para Luckys (en la foto), Boss y Luigi. Los dos primeros, perros pomerania, llegaron hace 16 y 6 años. "Luckys aún tiene gran vitalidad". Luigi, un gato persa blanco, adora ver la tele y escuchar a Deep Purple.

Lucía Rodríguez (periodista y presentadora de la TVG): "Pasear con Troi es mi terapia"

"Fui a buscar a Troi a Alicante y tenía claro que quería que fuese un sabueso, por su morfología y su carácter, y no quería pagar por él, no me gusta que comercialicen con animales", explica Rodríguez. "Un paseo con él es la mejor terapia".

Noela Blanco (diputada del PSOE en el Parlamento Gallego): "Foi Breo quen me salvou a min"

"Breo foi o millor regalo da miña vida, fai 14 anos", comenta Blanco. "É un can adoptado e chegou maliño, pero pouco a pouco recuperouse. Eu tiña a sensación de estar axudándoo, pero foi el quen me salvou a min nas épocas duras", afirma.

David Monreal (entrenador del Campus Ourense de Rugby): “Nos aporta alegría y energía"

"Lluna tiene 11 meses y lleva con nosotros desde marzo", explica Monreal. "A mí y a Susana, mi pareja, nos aporta alegría y nos trasmite su energía. Hacemos rutas de senderismo, largos paseos por Ourense y estoy empezando a llevarla a correr".

Melissa Macía (alcaldesa de Vilariño de Conso): "É o meu amigo máis fiel"

"Sultán ten sete anos e aínda que está maior, está ben", dice Macía. "É o meu amigo máis fiel, fainos compañía a todas horas e todolos días, e é moi cariñoso", apunta. "Está claro que é o único animal que nunca abandona ao seu amo, sempre está cerca".

Noa Presas (diputada del BNG en el Parlamento Gallego: Zarpas, el gato de 18 años "inmortal"

“Chámase Zarpas e veu da aldea de Outeiro, en Coles, no verán do ano 2000", comenta Presas. "É un gato inmortal, ten 18 anos!", bromea. "En Outeiro querían sacrificalo pero abrandamos á miña nai ,que nunca pensou que ia adaptarse e menos ser tan lonxevo, e rescatámolo" dice. "Malia os anos está feito un chaval e agora que o meu día a día é tan estresante, non hai nada mellor que sentar no sofa con el no colo para retomar a calma e recuperar perspectiva", afirma.

Rochi Nóvoa (poeta): "Da gusto entrar e ver a Xurés"

"Xurés chegou á casiña en agosto do 2017, é de Muxía, entregáronmo na pedra de Abalar", comenta Nóvoa. "Foi un can que se adaptou enseguidísima a nós, aínda que o pobre viña infectado, pero o salvamos con veterinarios", explica. "Da gusto entrar pola porta e atopar un bichiño que te está saludando con todo o amor do mundo, con toda a alegría", dice. "Houbo que cambiar un pouco a rutina na casa, e adaptarnos nós a él e ao revés". Nóvoa escribió un cuento sobre Xurés, que recuerda todo lo que le ha aportado.

Lucía Álvarez (actriz): "Me enseñó la lealtad, la alegría"

"Tina no sabía caminar con correa, no sabía bajar escaleras, no sabía ni ladrar aún. Pero ya se sabía expresar, ¡vaya si sabía!, con esos ojos tan llenos de vida, tan grandes, tan expresivos", explica la actriz. "Nunca le podré dar suficientemente las gracias por enseñarme la generosidad, la lealtad, la alegría. Con mayúsculas todo. A lo grande. A valorar lo importante. A celebrar las pequeñas cosas como si no hubiera mañana", dice. "Y por supuesto, adopta, no compres".

Paco Gallego (empresario): "Aportan a tu vida mucho cariño"

"La verdad es que siempre he tenido.mascotas, perros, gatos, pájaros, hamsters, tortugas, peces, una coballa...", explica Gallego.

"Ahora solo tengo una gata y una perra: Shay y Fama", comenta. "Los animales aportan a tu vida mucho cariño desinteresado. Cuando llegas a casa y te reciben con tanta alegría te transmiten un sensación de lleno total en tu corazón", explica. "Las mascotas te hacen sentir tan bien... Y además, te hacen mucha compañía", reconoce.

Marta Rodríguez (capitana del Ourense Envialia): "No te juzga, te quiere como eres"

"Coco forma parte de mi vida desde hace cinco años, pero ya era un perro adulto, tenía cerca de los seis. Nuestra historia es curiosa y simpática porque al principio creo que no me soportaba", dice Rodríguez. "Nuestro carácter era totalmente opuesto, él muy tranquilo y calmado, y yo más nerviosa y vivaz, pero poco a poco nos fuimos amoldando el uno al otro", añade. "Tener un perro es genial, te enseña lo que es la lealtad y el amor incondicional, no te juzga, simplemente te quiere tal y como eres".

Simón Vázquez (director de cine): "Era una más del equipo de rodaje"

"Pepa es la tercera generación de su familia que está con nosotros", explica Vázquez. "Es una más de la familia, vive con nosotros en la finca", comenta. Vázquez, que estrenará en el OUFF su película "Las brujas de E'lente", contó con una compañera de rodaje muy especial: "Era una más del equipo, llegó un punto en el que cogía los botes de poliuretano con la boca y nos los traía mientras construíamos cosas". "Es una perra súper cariñosa, no le vale con estar cerca, ¡tiene que estar encima!

Leticia Gil (atleta): “Lusco es como si fuera mi hijo"

"Lusco tiene seis años y en marzo cumple siete, yo lo trato como si fuera mi hijo, la verdad", dice Gil. "Toda mi familia y mis amigos lo conocen y siempre me preguntan por él", añade. "Me hace mucha compañía, aunque solo quiere mimos cuando a él le apetecen, porque es un poco suyo", reconoce. La atleta cuenta que la despierta cada mañana rascándole la cabeza, "como diciéndome, ¡ya es la hora de desayunar!". "Me da alegría y cariño, lo quiero mucho", comparte.

Ana Feijóo (blogurea: "Nos encanta pasear en la naturaleza"

"He vivido casi toda mi vida en Nueva York, rodeada de edificios y cemento, y gracias a Milán he vuelto a descubrir lo placentero que resulta disfrutar del verde de Galicia", explica Feijóo. "Me encanta pasear con él en la naturaleza, siento que los dos disfrutamos lo mismo de estos momentos que compartimos en la naturaleza y siempre que podemos intentamos hacerlo", comparte. La bloguera señala que Milán adora los baños: "Cada vez que lo duchamos sabe que le espera una aventura".