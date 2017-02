Poniendo freno al acoso escolar

Burlas, motes ofensivos o rechazo por su aspecto físico o forma de vestir. Es la otra cara del acoso escolar, que va más allá del maltrato físico entre iguales. "Es, sin duda, el que más cuesta detectar", puntualiza Ana Sotelo, profesora de Primaria del colegio Santo Ángel de Ourense y coordinadora del grupo Movimiento Calasancio. "No se puede tolerar", indica Nuria Peña, de 15 años. "También hay que pensar en por qué el acosador hace eso. A lo mejor tiene un problema grave y necesita ayuda", aporta una nueva idea su compañera Raquel Baltar. "Lo que está claro es que en vez de ser observador, es necesario que haya más personas que apoyen a la víctima", añade Lucía Grau, de 13 años.

Son tres de los 32 alumnos de Educación Secundaria de este colegio, ubicado en el barrio de O Couto, que participan en el proyecto "Prosocial" de la Asociación para la Prevención y la Educación Social (Apes), que se prolonga durante todo el curso. El objetivo es prevenir la lacra del acoso escolar, "conseguindo que eles, os alumnos, sexan capaces de expoñer e transmitir, en calquera momento, a calquera persoa unha problemática que vexan ou que eles mesmos padezcan", puntualiza la profesora, que destaca su implicación. "É un tema que lles chama moito á atención. Tócalles a fibra sensible. O que máis lle impactou foi o personaxe de espectador; é dicir, aquela persoa que ve o acoso pero non actúa. Son a maioría", añade.

Miedo

No le ponen cara al acosador por miedo. "Hay que ponerse en el lugar del acosado pero normalmente se actúa como observador por miedo y por pensar que le puede pasar a él lo que están haciendo con la víctima", indica Raquel Baltar. Esta joven presenció hace un par de años un caso de acoso escolar. "Lo apartaban del grupo y no le ayudaban en clase cuando tenía alguna duda con algún ejercicio". Su compañera Nuria Peña también conoció de cerca una situación de violencia escolar: "Se reían de él. Cada cosa que decía era motivo de crítica cuando si se tratase de otra persona no ocurriría". La víctima de la que habla esta alumna también sufría acoso por su forma de vestir. "Se burlaban por su aspecto físico y por su ropa". Las tres jóvenes definen el acoso escolar como "un gran problema, que tiene consecuencias no solo para el acosado sino también para el acosador porque si no se le paran los pies en el momento adecuado puede acabar en problemas mayores, llegando incluso al asesinato".

La presidenta de Apes, Raquel Crespo, hace especial hincapié en la figura del acosador. "Hai que poñer o foco tamén nos acosadores para saber exactamente que hai detrás de ese comportamento desviado". En cuanto al papel de las familias, la criminóloga apunta que los padres "en ningún momento se plantexaban que os seus fillos poidesen ser o acosador e iso é importante telo en conta porque a sociedade está preparada para ser víctima pero non ser verdugo". Las causas pueden ser debidas a factores biológicos, "porque hai persoas que son máis violentas que outras por natureza". También, por el comportamiento errático de las familias "ao non poñer límite. Tamén é certo que ás veces son rapaces que teñen un comportamento fantástico na súa casa; é dicir, non hai ningún sinal de que ese rapaz está acusando a outro cativo".

Además del Santo Ángel, los colegios Concepción Arenal y Divina Pastora participan en este proyecto de prevención primaria de Apes, que arrancó en el curso 2013-14. "Nas propias materias é onde traballan os contidos relacionados co acoso escolar". Un proyecto en el que los protagonistas son los niños "A visión que teñen eles é máis fresca ca nosa xa que están en contacto directo coa realidade da súa idade", concluye Crespo.