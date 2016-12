La portavoz del BNG nacional pregunta a Feijóo "si es cómplice" del veto al debate de la AP-9

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado hoy la decisión del PP de "vetar" el debate sobre la transferencia a Galicia de la AP-9 y ha preguntado hoy al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "si es cómplice" de que representantes de su partido "rompan la unidad" recordando que el PPdeG votó en el Parlamento gallego a favor de la proposición no de ley en la que se instaba a la transferencia de la titularidad.



"Feijóo o bien es cómplice de esta decisión o le toman por el pito del sereno en Madrid", ha espetado la nacionalista, quien ha considerado poco "serio ni riguroso que ante un tema de tanta trascendencia esté jugando al escondite" y le ha pedido que "dé la cara".



Con estas palabras, se ha referido a la decisión del Congreso de los Diputados de rechazar en su Comisión de Fomento, la Proposición no de Ley de En Marea, que fue apoyada por el PSOE, en la que se pedía al Gobierno el levantamiento del veto para la transferencia a Galicia de la gestión de la autopista AP-9 y que, según la nacionalista, "impidió que se pudiera debatir" un asunto de tanta "relevancia".



Para Pontón, esta postura podría ser la "antesala para que se vete el debate de la Ley que aprobamos por unanimidad en el Parlamento gallego solicitando esa transferencia".



Por ello, ha pedido al titular del Ejecutivo gallego que explique "qué va a hacer ante el hecho de que diputados gallegos de su partido rompan la unidad que teníamos todas las fuerzas gallegas para conseguir la transferencia" y si eso significa "que no se va a tomar en consideración la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego".



"Queremos que dé la cara y diga que le parece que un diputado gallego electo por la provincia de Ourense que dice no a la trasferencia y que sea su partido quien rompa la unanimidad", ha reclamado Pontón, quien ha pedido a Feijoo que "rompa el silencio" y no permita que se siga con la vieja política de que el PP "vote una cosa en Galicia y la contraria en Madrid".