El asesino huido desde el pasado 11 de octubre tras matar en un pueblo de Portugal cercano a la frontera de Salamanca a dos personas, entre ellos un agente de la Guardia Nacional Republicana, ha vuelto a sembrar el pánico, ya que han denunciado el robo de un todoterreno en la zona de búsqueda.

Las autoridades incluso ampliaron la búsqueda a la zona de la 'raia' por su posible presencia en la frontera con Ourense. Los agentes solicitaron la colaboración de la Guardia Civil de Ourense, que estableció controles en los pasos fronterizos de Manzalvos (Vinhais-A Mezquita), Feces de Abaixo (Verín), Montalegre-Baltar y Montalegre-Calvos de Randín.



Según ha confirmado hoy a Efe Vitor Varela, alcalde de Celeirós do Douro (Portugal), localidad próxima al Parque Natural Arribes (Salamanca-Zamora) donde ha sido sustraído el vehículo, el robo se ha producido en la Quinta do Portal, donde supuestamente el fugitivo, Pedro Dias, se habría apoderado de un todoterreno.



Varela también ha explicado que el domingo por la mañana un cazador de la zona habría visto como una persona huía con dicho coche por el monte, aunque no pudo ver la cara del conductor.



El dueño del complejo vinícola Quinta do Portal, Eugenio Branco, ha confirmado a Efe el robo del todoterreno y ha reiterado que no saben nada sobre la autoría.



De esta manera, no está confirmado que el robo lo haya cometido Dias, que el 11 de octubre mató a un agente de la GNR (el equivalente a la Guardia Civil) y dejó malherido a otro cuando fue requerido durante un control en Aguiar da Beira, a 90 kilómetros de la frontera con Salamanca.



En la huida también asaltó a un turismo en el que viajaba una pareja, matando al hombre y dejando malherida a la mujer.



En los últimos días, las autoridades han estrechado el cerco de búsqueda al distrito portugués de Vila Real, donde está ubicado el pueblo de Celeirós del Duero, una aldea de 300 habitantes que pertenece a la comarca de Sabrosa.



En numerosos cruces de carretera o en las entradas y salidas de los pueblos de esta zona hay más presencia policial de lo habitual.



El vicepresidente del concejo de Sabrosa, Manuel Domingos Cardas, ha confirmado a Efe que "toda la población está muy asustada", ya que es una comarca muy envejecida, con poco más de 6.000 habitantes, cuyos vecinos "ya no viven con las puertas abiertas", como lo hacían hace años.



También ha explicado a Efe que el pasado sábado, en el pueblo de Paços, también en Sabrosa, fue asaltada una casa abandonada, aunque tampoco se sabe si dicho asalto estaría relacionado con Dias.



El asesino fugado -nacido en Angola, antigua colonia portuguesa- reside en Arouca y es conocido como "Piloto", ya que se sacó la licencia para pilotar en África pero no ejerció la profesión, según recogen hoy algunos diarios lusos.



Durante los primeros días de huida, se especuló con que podría haber cruzado la frontera y estar en España, pues algunos camioneros portugueses aseguraron haberlo visto en un área de servicio de Burgos.



Algunas personas de la frontera salmantina de Fuentes de Oñoro han asegurado a EFE que Pedro Dias había acudido alguna vez a este pueblo español para realizar diversas compras.