Las posturas de PP y PSOE en la ciudad nublan el futuro urbanístico

Los posicionamientos de PP y PSOE en el Concello de Ourense nublan el futuro urbanístico de la ciudad, que depende esencialmente de la aprobación de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), una vez que el pasado martes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaba la ilegalidad de la ordenación provisional. Aunque la sentencia no es firme -el Concello presentará recurso ante el Tribunal Supremo-, la cuenta atrás para no depender del obsoleto planeamiento de 1986 ha comenzado.

Si el jueves, el portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, fijaba seis condiciones para apoyar el PXOM y recuperar la filosofía del documento aprobado en 2013, ayer el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, consideraba inviable asumirlas, asegurando que el documento, tal y como fue aprobado, "estaría chamado ó fracaso por manter enfrentamentos con administracións, institucións ou asociacións de veciños".

Las pretensiones del portavoz socialista pasan por recuperar el proyecto original de Norman Foster para la futura estación intermodal en el barrio de A Ponte; la renegociación del convenio del Transporte Metropolitano; asegurar un nuevo uso para el corredor ferroviario que cruza el centro de la ciudad cuando se ponga en funcionamiento la variante exterior; contar con una justificación técnica de las 11 directrices incorporadas al Plan Xeral por el PP, como recoger la ordenación provisional la adaptación a la Lei do Solo o incluir edificaciones fuera de ordenación, entre otras; atender las demandas de los vecinos del perímetro rural y dar una respuesta técnica a las propuestas de diferentes colectivos y profesionales y empresariales de la ciudad.

"Se quere consensos, pode habelo, sempre que dea marcha atrás, porque pretende darlle un cambiazo ó documento", manifestaba el jueves Vázquez Barquero.

Conocidas estas demandas, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, se mostró "sorprendido" y apuntó que quizá "alguién esté asesorando mal" a Barquero, asegurando que las justificaciones que reclama ya "le fueron entregadas hace cuatro meses con respaldo de los técnicos".

Coinciden Cudeiro y el alcalde en señalar al portavoz socialista como "contradictorio", recordándole que el documento aprobado en 2013 contó con cerca de 6.000 alegaciones, "o principal motivo" por el que el actual gobierno local introdujo una "serie de correcciones planteadas por diferentes colectivos de la ciudad". "Se queren o plan sen esas correccións, que estaría chamado o fracaso, non nos oporíamos, pero tería responsables, que non serían os dez concelleiros do actual goberno", indicó Vázquez.

En relación a las exigencias sobre la estación intermodal y el transporte metropolitano, el alcalde destacó que "son cousas que non teñen nada que ver co planeamento urbanístico".

Con todo, Jesús Vázquez hace un llamamiento a todos los grupos para "dar pasos adiante". El martes ha convocado la junta de portavoces. "So quedan dúas opcións, seguir traballando para aprobar o documento de 2013 o asumir su paralización, poñerse a favor da cidade e dos veciños ou na súa contra", concluyó.