O novo aspecto das pozas do Muíño da Veiga

A concesionaria municipal dos servizos de Limpeza da cidade, Ecourense, realizou os traballos de limpeza das termas do Muíño da Veiga durante a madrugada deste sábado.

O alto caudal do río Miño impedía o acceso á zona, tal e como explican desde o Concello. Por iso, foi necesario xestionar a limpeza con Gas Natural Fenosa, xestora do encoro de Velle, que paralizou a actividade da central entre as 2,00 e 6,00 horas da noite.