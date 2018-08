El PP achaca el cierre en agosto del Lusquiños a la norma hecha en el 2013

El gobierno municipal de Ourense recordó este lunes al PSOE que el cierre del Espazo Lusquiños en agosto está establecido en el reglamento redactado por el anterior gobierno socialista para el funcionamiento de esta infraestructura, que contó con el respaldo unánime de todos los grupos políticos en el pleno de junio de 2013.

El PP asegura no entender las críticas vertidas por los socialistas este fin de semana contra el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, y la concejala de Xuventude, Sofía Godoy, y pide "que fagan un exercizo de memoria, xa que o Concello está a seguir as normas que escribiron os propios socialistas".

El reglamento especifica que los locales no abrirán en agosto, como así sucedió los años anteriores. "O PP o que fai é respectar as normas que foron establecidas", asegura el alcalde en funciones, José Araújo, que subraya además el trabajo de su gobierno para poner en marcha el Espazo Lusquiños, "xa que durante dous anos estivemos reclamando a súa apertura porque o goberno socialista non era capaz de facelo".