El PP de Barbadás insta a cumplir los acuerdos que aprueba el pleno

El PP de Barbadás reclama la puesta en marcha de un mecanismo para que el gobierno local "cumpla los acuerdos adoptados por el pleno" y que las mociones aprobadas "no se queden en papel mojado".



Entre otras medidas, los populares plantearán en el pleno de marzo la creación de una mesa de seguimiento de las mociones, integrada por todos los grupos, y la realización de un informe semestral para comprobar el grado de cumplimiento de las propuestas aprobadas.



"No queremos ser partícipes del teatro que suponen las sesiones plenarias si la mayoría de acuerdos no se materializan ni son cumplidos", señala el PP.



Por otro lado, los populares propondrán la elaboración de un reglamento que garantice el buen funcionamiento de la Escuela de Música del municipio en cuestiones como la coordinación con la Agrupación Nova Fronteira.