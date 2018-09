El PP critica el “acto ilegal" en la praza de San Marcial

El PP criticó ayer con dureza que la organización del Festival Intercultural del Barbaña realizase un "acto ilegal" en la praza de San Marcial al "saltarse a normativa e ignorar os requerimentos que se lle fixeron en todo momento". Además, el gobierno municipal asegura que "en ningún momento se prohibiu a celebración do festival, porque non se pode prohibir algo do que non temos constancia".

En esta línea, los populares reprochan a la organización que "fixesen oídos xordos" a las peticiones para cumplir con los permisos y abonar las tasas correspondientes por la ocupación de vía pública, poniendo también el foco en otros grupos políticos. "Se o Concello reclama as cantidades a Cruz Vermella o Asociación Española contra o Cancro, resulta sorprendente que determinados representantes que presumen de compromiso social esixan para os seus amigos que non paguen", dice el PP, que apunta que la decisión de llevar a cabo el festival provocó que "se xogase coa seguridade dos cidadáns".

Por su parte, desde Ourense en Común ven "outro episodio do látego represor de Jesús Vázquez e o seu goberno contra a cultura, unha torpe agresión á liberdade de expresión". La formación reclama que se cumpla el acuerdo plenario para liberar de tasas el uso del espacio público. n