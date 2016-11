O Partido Popular de Ourense ven de comezar o proceso de selección dos compromisarios que representarán á provincia no congreso nacional que se celebrará en 2017. En total serán 71 os representantes a elixir entre as 92 xuntas locais da formación na provincia, aos que se sumarán un membro da organización xuvenil Novas Xeracións e os compromisarios natos, que se corresponden cos membros da xunta directiva nacional, é dicir, deputados, senadores e o presidente provincial.

O comité executivo, reunido esta tarde na sede popular, deu hoxe o primeiro paso coa distribución dos 71 compromisarios entre as citadas xuntas locais, que o 19 de decembro, haberán de celebrar as eleccións dos representantes asignados, no caso de que se sexa preciso ao concorrer máis candidatos que prazas asignadas.

Na reunión de hoxe, o presidente provincial, Manuel Baltar, destacou que os 71 compromisarios ourensáns formarán parte dos 2.565 representantes populares que participarán no congreso nacional, “o que ven de supoñer que Ourense supera amplamente a representación doutras provincias semellantes e moi preto doutras máis poboadas, como A Coruña, que elixirá a 75 militantes”.