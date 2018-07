El PP ourensano encarrila la aprobación provisional del nuevo PXOM

El gobierno local de Ourense, del PP, encarrila la aprobación provisional del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tras la emisión por parte del jefe de servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, José Manuel Oliver, y la arquitecta municipal Susana Alberte del informe técnico-jurídico preceptivo, un documento muy esperado por el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, ante la controversia surgida en las últimas semanas en relación al procedimiento a seguir llegado este punto por los informes sobre el órgano competente para la aprobación del PXOM.

En un extenso documento de casi 60 páginas, Oliver concluye que, a su juicio, el planeamiento está listo para que José Cudeiro, al ser la persona que tiene atribuidas las delegaciones en materia de urbanismo por parte de la Alcaldía, firme el decreto que asuma la propuesta de resolución de alegaciones informada por el equipo redactor del PXOM y apruebe este provisionalmente para remitirlo a la Xunta, administración que debe emitir el informe previo para que se pueda someter al visto bueno definitivo en el pleno del Concello.

Este órgano, según informa el jefe de servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, no tiene competencias para el trámite de aprobación provisional, reafirmándose en su primer informe y que compartió el Consello Consultivo, aunque no así el secretario xeral del Concello, que aseguraba que "non hai dúbidas de que ten que pasar polo pleno". El jefe de servicio de la Concejalía de Urbanismo explica que la legislación no contempla esta opinión de manera vinculante.

Con todo esto sobre la mesa, José Cudeiro explica que el último paso antes de que pueda firmar el decreto de aprobación provisional es que el asesor jurídico, al que hoy mismo se remitirá el expediente, y el interventor municipal emitan sus informes.

Confirmación

Lo que también confirma José Manuel Oliver es que no es necesaria una segunda exposición pública del documento "por non contemplarse cambios substanciais", una vez descartado que la adaptación a la nueva Lei do Solo de Galicia o los cambios sobre la clasificación o calificación del suelo y estructura general y orgánica del territorio sean suficientes para dar un giro radical al PXOM aprobado inicialmente.

El técnico municipal relata en su informe los cambios introducidos en el documento desde noviembre de 2013, cuando se aprobó en pleno, como resultado entre otras cosas de la fase de información pública, en la que se presentaron 5.755 alegaciones, los informes sectoriales o las consultas de evaluación ambiental, la anulación de la ordenación provisional o las providencias dictadas por orden de José Cudeiro tras estudiar peticiones de colectivos de la sociedad civil, uno de los puntos que más fricción política ha generado en relación al PXOM.