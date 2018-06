El PP ourensano se preparar para defender "la fiabilidad" de los presupuestos

El alcalde de Ourense Jesús Vázquez, ha confirmado que su equipo, que gobierna en minoría, continúa con la tramitación para llevar el presupuesto de 2018 próximamente al pleno municipal, aún sin contar con el apoyo de la oposición.

En él defenderán "la fiabilidad y necesidad de sacar adelante el documento", que ha calificado como "el más social" de la historia de la ciudad.

A preguntas formuladas por los periodistas, Váquez ha confirmado que el documento "ya fue llevado a comisión de pleno", un trámite imprescindible para que este pueda ser debatido en el salón de la casa consistorial, y el gobierno ya está estudiando "cuando convocar" el pleno para debatir este punto.

Pese a la falta de apoyo, el alcalde orensano ha defendido la necesidad de llevar a pleno las cuentas "porque entendemos que es un buen presupuesto, el presupuesto más social de la historia", y ha criticado el rechazo mostrado por los tres grupos de la oposición, PSOE, Ourense en Común y Democracia Ourensá, al documento, por contar con el informe negativo del interventor.

Para Vázquez, la postura adoptada por estos tres grupos supone un "error" y "viene a demostrar la oposición rotunda" de estos partidos del "no por el no" asegurando que quien "pierde" es "la ciudadanía". "Su no es un no a la ciudad", ha resumido.

En este sentido, ha aclarado que el objetivo de este gobierno es "dar todas las explicaciones que se demanden no sólo ante los medios sino también ante la ciudadanía porque entendemos que sí presentamos los presupuestos más sociales de la historia y que es documento básico de trabajo a favor de esta ciudad", tras destacar "la fiabilidad y necesidad de sacar adelante" estos presupuestos.

Para el regidor orensano, el actual documento, que supera los cien millones de euros, han sido pensados "para dar respuesta a los vecinos" tras precisar que se centran "en la parte social" a fin de "ayudar a quien más lo precisa".

En este sentido, ha comparado este rechazo con lo que está ocurriendo en Madrid, donde el PSOE, después de que calificase "hace unas semanas" el presupuesto del PP como "el peor de la historia", ahora la ministra "los defendió como los mejores".