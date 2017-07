El PP lamenta los “enganos e traizóns" de DO a sus votantes

El grupo municipal del PP en el Concello lamentó ayer los "enganos e traizóns permanentes" a los que son sometidos los votantes de Democracia Ourensana, asegurando que el partido liderado por Gonzalo Pérez Jácome "é experto en simplificar ata o esperpento problemas moi complexos, facendo chascarrillos de fácil consumo".

Se refieren, esta vez, los populares a las manifestaciones efectuadas esta semana por DO en relación a la negociación de los grupos políticos sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles. "Esixen a rebaixa do 20% sabendo que os informes técnicos alertan de que é irrealizable, pero logo corrixen e falan do 10%, sen rigor nin coherencia algunha", apunta el PP.

Añade la formación que "esas promesas son perversas polo que supoñen, crear falsas ilusións entre a cidadanía, xa que prometer sen rigor é mezquino e sucio".