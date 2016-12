El PP de Pereiro no ve viable una Casa da Cultura

El pleno del Concello de Pereiro, celebrado ayer, se centró en dos mociones del PSOE sobre la construcción de una Casa da Cultura y la adhesión del municipio al programa de “Vivenda Baleiras” de la Xunta. La oposición, formada por PSOE, Democracia Ourensana y Son do Pereiro, votaron a favor de ambas propuestas aunque no contaron con el apoyo del equipo de gobierno (PP) por lo que no se dio luz verde a las propuestas de los socialistas.



El PP no ve viable la construcción de una Casa da Cultura porque "non ten sentido centralizar os servizos nun único edificio xa que estamos falando dun concello que ten a poboación espallada", indicó el teniente de alcalde de Pereiro, Manuel Doval. "Dende que chegamos ao concello, practicamos a máxima de acercar aos veciños, vivan onde vivan, os servizos básicos tendo en conta o que eles demandan", añadió.



Los socialistas llevaron también a pleno su adhesión al programa de “Vivenda Baleiras”. El portavoz de Son do Pereiro, Jorge Lamas, se posicinó a favor "pero moi crítico porque no que vai de lexislatura adhesionámonos ao convenio do transporte metropolitano co goberno de Feijóo e a outro de colaboración co Concello de Ourense para a creación de viais verdes pero ningún desdes convenios deu o primeiro paso", puntualizó Lamas. El PP rechazó la propuesta socialista "porque o programa establece que as vivendas teñen que ser de propiepade municipal e nós non as temos", indicó Doval.