El PP pide que no se "bloquee" la estación intermodal para no "condenar" a Ourense

El PP orensano ha defendido este martes el actual proyecto de estación intermodal consensuado a cuatro bandas por el anterior Gobierno, Xunta de Galicia, Adif y Ayuntamiento y ha advertido de que "paralizar" el actual proyecto supondría no solo run retraso sino el fin de la intermodal".



Así lo ha indicado en un comunicado remitido a los medios, donde ha acusado al PSOE de pretender "privar a Ourense de una inversión de más de 150 millones de euros" que permitiría situar a la ciudad "en el escaparate de la arquitectura mundial".



Con estas palabras, el PP se ha referido al debate abierto por los socialistas tras el cambio de Gobierno, con el fin de buscar el mejor proyecto de estación intermodal para la ciudad, pues el PSOE local defiende el proyecto impulsado en 2011 por Norman Foster tras calificar el actual de un "apeadero".



Para los populares, paralizar ahora la estación "no supondrá un retraso sino el final de la intermodal" por lo que han avanzado de que el partido "no está por la labor de que en el PSOE resuciten una maqueta irrealizable que condenaría el futuro de la intermodalidad de la ciudad".



Así, han recordado que el proyecto inicial impulsado por los socialistas en el año 2011 "presentaba la necesidad de múltiples ajustes técnicos en el plano constructivo" además de que "no era económicamente viable".



Mientras tanto, han defendido el actual proyecto de estación gracias a la "cooperación institucional" entre la Xunta, Adif, Ministerio de Fomento y Ayuntamiento tras asegurar que supone "garantizar la viabilidad del proyecto" y poner en marcha "una estación digna y operativa" en la ciudad, coincidiendo con la fecha marcada para la llegada del AVE a Ourense, en el año 2019.