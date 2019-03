El PP pide al Gobierno agilizar la apertura de la Biblioteca y el Arquivo

El PP de Ourense, que gobierna en minoría en la ciudad, ha instado este lunes al Gobierno central a agilizar la puesta en funcionamiento de la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico, del conjunto de San Francisco, tras recordar que las obras "remataron hace un más de año", y únicamente falta dotar de mobiliario a la instalación.

En un comunicado remitido a los medios, han recordado que las obras de la biblioteca finalizaron hace "más de un año" por lo que su apertura "sólo está pendiente de que el Gobierno de Pedro Sánchez dote a esta instalación de mobiliario para que pueda entrar en servicio", ha señalado la portavoz popular, Ana Morenza.

"Es lógico que Pedro Sánchez no incluyese a Ourense en su visita exprés a Galicia: nunca tuvo en cuenta a nuestra ciudad", ha apuntado Morenza, quien cree que "si no pone a disposición de la ciudadanía las obras rematadas, es sencillamente porque no le interesa mejorar los servicios existentes en nuestra ciudad".

En esta línea, los populares han considerado "un insulto" que Sánchez venga a Galicia a "prometer vaguedades" cuando "no atiende infraestructuras pendientes de la ciudad" y han recordado que únicamente falta inaugurarlas tras aclarar que "el trabajo fue llevado a cabo por el anterior ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy".