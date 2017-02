El PP reclama un pacto por la conciliación laboral en los concellos

El grupo municipal popular de la ciudad lleva al próximo pleno una moción instando a la Xunta a crear un pacto por la conciliación y la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal en los concellos gallegos.

Según señalan desde el PP, "na nosa sociedade, a desigual repartición entre os xéneros das responsabilidades familiares e do fogar constitúe un dos principais obstáculos para a participación plena das mulleres no mercado laboral, así como á súa permanencia e promoción dentro do mesmo". Por esta razón, entiende que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral constituye una problemática compleja y conflictiva para una parte de la ciudadanía, las mujeres, que viven en primera persona este conflicto, pero también para los hombres, las familias, los ayuntamientos, las empresas, el mercado laboral y la sociedad.

Añaden los "populares" que la falta de corresponsabilidad y las dificultades para conciliar vida personal, familiar y laboral, contribuyen a sostener la discriminación laboral y salarial de las mujeres y constituyen una de sus principales barreras para su desarrollo profesional. En el caso de la sociedad, suponen una importante pérdida de talento que lastra la competitividad empresarial y dificulta el progreso económico.

Por otra parte, entienden que el ámbito local, por su cercanía a la vida de la ciudadanía, es un marco "idóneo" para promover esa conciliación laboral; de ahí esta moción.