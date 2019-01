O PP repite o seu cabeza de cartel en San Cibrao

O actual alcalde de San Cibrao das Viñas, Manuel Pedro Fernández, optará á reelección o vindeiro 26 de maio, segundo anunciou onte o PP de Ourense. Farao co obxecivo de "ampliar" a actuar maioría absoluta, un reto que asume cando a coporación pasará a ter dous novos concelleiros polo incremento da poboación, chegando aos 13 representantes políticos no Concello.

Será o terceiro mandato no que Fernández opte a ostentar a Alcaldía deste concello industrial, malia que é concelleiro xa desde o 1991. "Son moitos anos de traballo que non me quitan a ilusión por seguir a loitar polo meu concello, pero tamén por Ourense en xeral, fortalecendo o núcleo empresarial máis grande da provincia", sinalou.

En canto á formación das listas, o actual sostén que o seu actual equipo é "fantástico", pero admite que "algo haberá que retocar, porque un concello como o noso require moita dedicación e de seguro haberá xente moza".

O máis destacado deste último mandato foi para Fernández "o importante esforzo que fixemos na xestión e na oferta de actividades para a poboación, de xeito especial nos ámbitos da cultura e do deporte, así como a modificación das normas urbanísticas para permitir que o polígono industrial siga crecendo". Entre o pendente, "máis espazos de lecer e o transporte interurbano".

O presidente do PP provincial, Manuel Baltar, salientou que en San Cibrao "garántese a continuidade dun proxecto e dun xeito de xestión que está a dar moi bos resultados, cun programa de goberno realizable, con colaboración leal coas administracións, que saben que teñen en Pedro unha persoa que cumpre".