El PP revisa la ordenanza de terrazas para lograr consenso

Tras casi nueve meses con la negociación en punto muerto, el proyecto para renovar la ordenanza que regula la instalación de terrazas en la vía pública -la vigente data de 1997- se ha reavivado desde septiembre con sensaciones más positivas -especialmente entre PP y PSOE-, según transmiten los representantes del gobierno local y de la oposición que han estado presentes en las reuniones celebradas en las últimas semanas para buscar una salida a esta cuestión.



La concejala de Comercio, Belén Iglesias, que asumió estas funciones a finales de septiembre tras la reorganización del gobierno local por la marcha de Isabel Castelo, señala que una de sus principales inquietudes en esta nueva responsabilidad era lograr, por fin, actualizar una ordenanza que, reconoce, "se ha quedado obsoleta" para las necesidades de la ciudad.



Por este motivo, tras estudiar las diferentes sugerencias presentadas tanto por Democracia Ourensana, PSOE y Ourense en Común como por diferentes colectivos como Cogami o la ONCE, encargó a los técnicos de la concejalía la modificación del borrador inicial que el PP había presentado a principios del presente año. Visitó también otras ciudades de la Comunidad para conocer sus reglamentos.



La nueva propuesta fue entregada a los grupos de la oposición el pasado jueves, dándoles una semana de plazo para que propongan mejoras y estudiar, así, su incorporación.



Objetivo, pleno de enero



El objetivo que se fija Iglesias es que la nueva ordenanza pueda ser debatida, y aprobada, en el primer pleno ordinario de 2017. El gobierno local, al estar en minoría, necesita el respaldo de alguna fuerza de la oposición para sacar adelante la norma.



Las principales novedades del nuevo borrador de ordenanza de veladores se centran en revisar los criterios de colocación de las terrazas, su separación con el mobiliario urbano o la necesidad de que no compliquen el tránsito de personas con movilidad reducida o invidentes. Así, por ejemplo, se regula que las mesas y sillas estarán a un metro como mínimo de bancos, paradas de autobús o a 50 centímetros de entradas a viviendas, vados o pasos de vehículos. Además, en caso de estar adosadas a la fachada, deberán ser detectables por el bastón que usan los invidentes, y si interrumpen la circulación, se delimitarán con superficies verticales o pavimento direccional.



Por lo que respecta a los horarios de cierre, se establece que en mayo, junio y septiembre se pueden abrir las terrazas de viernes y sábados hasta la 1,30 horas y el resto de días, salvo víspera de festivos, a las 00,30 horas. Por su parte, en julio y agosto se permitiría hasta las 2,30 horas y el resto del año, de domingo a jueves a las 23,30 horas y los fines de semana a las 00,30 horas.



La propuesta limita también el uso de terrazas en zonas peatonales, en las que no podrán ocupar más del 50%, mientras que en plazas públicas la superficie máxima sería del 30%. En el apartado estético, que también se quiere regular, se pretende una uniformidad. Se prohíbe, además, la reproducción de imagen y sonido. Las sanciones contempladas en caso de incumplimiento irían, en función de su gravedad, de los 150 a los 1.500 euros

PSOE y OUeC reconocen avances; DO mantiene que "se debe cumplir la ley"

"Quiero una ordenanza, estos temas deben estar por encima de cualquier interés partidista. No tengo problemas en reconocer que hay cosas propuestas por otros partidos que se pueden aprovechar", explica Belén Iglesias, que ha encargado un informe al 061 para saber qué terrazas pueden complicar el paso de vehículos de emergencia, pensando en el Casco Vello.

En este proceso, el PSOE aparece como la pieza que puede hacer encajar el puzzle, una vez que DO no cede en su principal reivindicación, ajustar el horario de las terrazas a la legislación sobre ruido, lo que obligaría a desmontarlas todos los días a las 23,00 horas. En la última reunión, el concejal Armando Ojea entregó un extracto de la ley del ruido que refrenda esto. "Lo veo de sentido común, es cumplir la ley, nuestra misión no es favorecer a ningún sector, es garantizar los derechos de los ciudadanos.", indica Ojea.

Por su parte, la socialista Juana Ageitos, aunque todavía no ha tenido tiempo de revisar el borrador al encontrarse fuera de la ciudad y no asistir a la reunión, reconoce que ha habido avances en los últimos tiempos y "que el cambio de concejala ayudó, porque se puede dialogar".

El representante de OUeC, Miguel Doval, esperará a "pegarlle unha revisión" al nuevo borrador, pero también señala que se están haciendo las cosas por los cauces adecuados. Su formación ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de llegar a un acuerdo para poner orden en el sector hostelero.