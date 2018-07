El PP ve "delirio destructivo" en el "propietario" del partido DO

El grupo municipal del PP, mayoritario en la coporación municipal ourensana, emitió ayer un comunicado en el que vierte duras acusaciones contra Democracia Ourensana y su representante, Gonzalo Pérez Jácome, al que atribuye el papel de "propietario" del grupo.

En el texto los populares hacen referencia a que Jácome es víctima de "delirio destructivo", que padece "obsesións irracionais", que crea "alarma social" o que hace "política de alcantarilla".

Tales expresiones se contextualizan en una afirmación del representante de DO por "amenazar" con llevar a la junta de gobierno local al juzgado en el supuesto de que este órgano optase por aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Recuerda el PP que DO y su líder demuestran "un grave descoñecemento dos procedementos" ya que "non é a xunta de goberno o organo competente para aprobar este trámite". Le recuerda, incluso, que ni siquiera se toma la molestia de leer los informes técnicos que aclararían esta cuestión.

Los populares acusan a este partido de la oposición de que Jacome "un día pide negociar" las cuestiones urbanísticas "e ao día seguinte rompe todos os acordos saltándose a súa propia palabra". El primer grupo de la corporación ourensana deja caer de nuevo sobre la oposición la responsabilidad de que la ciudad no tenga plan de urbanismo y que se "condenen" 4.000 puestos de trabajo.