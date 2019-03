El PP ve falta de voluntad sindical para negociar la oferta de empleo

Gobierno municipal y representantes sindicales celebraron este jueves la primera negociación para abordar la propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) para cubrir un mínimo de 136 plazas en la plantilla del Concello, un encuentro poco fructífero, sin apenas avances.

La edil de Recursos Humanos, Flora Moure, se mostró sorprendida por la falta de voluntad sindical. "Buscamos e ofrecemos solucións para a necesidade de persoal que existe no Concello e atopámonos co non dos representantes", lamentó la concejala, insistiendo en que el encuentro del jueves fue un punto de partida, con un documento base para recibir aportaciones y pulir la OPE final.

Se pronunciaron también desde Comisiones Obreras, incidiendo en que "no ven oportuno" este procedimiento, indicando además que ven "incompleta" la documentación aportada por el gobierno municipal. Creen tener claro que los populares tiene decidido llevar adelante la OPE "haya o no acuerdo".