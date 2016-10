El PP y Jácome se enfrentan por los rótulos de zonas termales

El portavoz de Democracia Ourensana en la Diputación, Gonzalo Pérez Jácome, y la diputada de Turismo del gobierno provincial, Ana Villarino, cruzaron reproches ayer por los rótulos de las zonas termales en la comarca de O Ribeiro.



En un primer lugar, Jácome criticó la instalación de unas nuevas señales por obviar la localización de las termas de Prexigueiro, argumentando que la decisión obedecía a que están situadas en el Concello de Ribadavia, gobernado por el socialista Ignacio Gómez. "El presidente de la Diputación piensa que la provincia es de él", criticó Jácome.



Posteriormente, Ana Villarino replicó al portavoz de DO, asegurando que los rótulos instalados "son totalmente correctos" y han sido colocados en colaboración entre Xunta y Diputación, nombrando entre las localizaciones a Prexigueiro. La diputada del PP aprovechó para criticar las manifestaciones de Jácome.



"A súa irresponsable forma de facer política non fai máis que atentar contra un sector estratéxico para o futuro da provincia como é o termalismo, as críticas non teñen nin pé nin cabeza, calquera persoa cun mínimo de interese pola verdade pode comprobar como as termas de Prexigueiro están correctamente sinalizadas. Isto pon en evidencia a ignorancia dun axitarúas que nin se preocupa por documentarse", afirmó.