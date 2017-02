La práctica de estacionar en Ourense durante el mediodía

El reloj marca las 14,00 horas. Los escolares salen de los colegios y la ciudad de Ourense se convierte en un párking a gran escala. Las zonas más ocupadas por los turimos son las cercanas a los colegios.

La calle Peña Trevinca a la altura de Carmelitas, Progreso con el colegio Josefinas y Cardenal Quevedo por el centro de educación As Lagoas son tres de las zonas donde el tráfico a las horas del mediodía se ralentiza por el estacionamiento de los vehículos en doble fila en la calzada. No solo el aparcamiento se produce en doble fila, si no que algunos turismos ocupan la acera deliberadamente.

Las zonas anexas a los colegios son en las que más aglomeración de tráfico hay, pero no son las únicas. También existe overbooking en las proximidades de las áreas comerciales como los supermercados en el barrio de las Lagunas.

Coches aparcados en doble fila o turismos aparcados ocupando la acera son las imágenes de los días laborales cualquier mediodía en la ciudad.