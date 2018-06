As prazas do Ferro e de San Martiño encheranse de música polas Festas de Ourense

Continúa a presentación dos grupos musicais que actuarán nas Festas de Ourense. Rock, jazz, indie e psicodelia encherán as prazas do Ferro e de San Martiño. Os escenarios instalados no Casco Vello acollerán 11 concertos, entre os que destacan Tachenko, De vuelta ou The Phantom Dragters.

Praza de San Martiño

- Indomable, luns 25 de xuño ás 20,00 horas.

- María Mendoza, martes 26 de xuño ás 20,00 horas.

- Camille Hédoun, mércores 27 de xuño ás 20,00 horas e Los Bengala ás 21,00 horas.

- Tachenko, xoves 28 de xuño ás 20,00 horas.

- De vuelta, venres 29 de xuño ás 20,00 horas.

- Menage a Trois, sábado 30 de xuño ás 20,00 horas.

- "Concerto Punkinfantil", domingo 1 de xullo ás 20,00 horas.

Praza do Ferro

- The Phantom Dragters, xoves 28 de xuño ás 21,00 horas.

- Aries, venres 29 de xuño ás 21,00 horas.

- Esteban e Manuel, sábado 30 de xuño ás 21,00 horas.

XX Edición Ourense Dance

O venres 29 de xuño terá lugar a vixésima edición do Ourense Dance, que este ano se presenta co eslogan "Non ao acoso escolar", ofrecendo ademais a posibilidade de ofrecer aos asistentes a colaboración con Amencer nunha campaña a facor da alimentación infantil de nenos sen recursos.